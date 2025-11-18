車禍畫面曝光 ！「李爸水餃」二子上班途中自撞身亡…生日隔天成忌日

社會中心／洪正達報導

監視器拍下車禍瞬間。（圖／翻攝畫面）

屏東恆春16日發生一起死亡車禍，現年20歲的李姓騎士在騎機車行經恆春南灣路段時，不知何故失控撞上人行道，轉院到高雄國軍總醫院搶救2天後不治，而這名李姓騎士也就是知名「李爸水餃」的二兒子，由於目前李爸水餃由母親盧婦接手經營中，歷經喪夫、罹癌等沉重考驗後不向命運低頭，毅然決然扛起家計，沒想到二兒子16日卻在上班途中自撞身亡，讓原本已經很辛苦的盧婦又再次受到打擊。

李男自撞後向前滑行近10公尺才停下。（圖／翻攝畫面）

從畫面中可以發現，當時右上角畫面正顯示16日清晨6點40分左右，一輛機車忽然從右側快速撞進人行道中，緊接著向前滑行近10米才停下，李家二兒子躺在地上一動也不動，消防局獲報趕來將他送醫急救，即便轉院到高雄後還是回天乏術，原本盧姓母親已經歷經了生命的總總考驗，如今噩耗傳來讓她悲痛不已。

據了解，車禍身亡的是「李爸水餃」的二兒子，車禍前一天剛好過了他20歲的生日，沒想到隔天就出意外，盧婦也向《三立新聞網》透露，3個兒子年齡分別為22歲、20歲、18歲，一直以來都相當懂事，直到3年前爸爸離開後，也一直在身邊照顧自己，罹患腮腺癌切除左腎後，目前又二度罹癌，為了怕多垮家中經濟會盡量避免去看醫生，如今二兒子車禍死亡，只能逼著自已入睡，兩個兒子也相當難過。

李男送醫後轉院到高雄，最後仍回天乏術。（圖／翻攝畫面）



恆春分局指出，16日清晨6點左右發生一起嚴重車禍，現年20歲的李姓男子騎機車行經南灣路段時，不知何故失控衝入人行道自衰倒地，當場重傷不起，消防局獲報後趕抵現場將他送往南門醫院急救，後續再轉院高雄國軍高雄總醫院治療，歷經2天的搶救後仍於18日宣告不治，由於李男當下已排除酒駕，警方正在深入調查車禍原因中。

盧婦一肩扛起家計，歷經喪夫、罹癌後，現在又要面對二兒子車禍身亡的打擊。（圖／翻攝李爸水餃臉書）

