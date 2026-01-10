車禍癱瘓26年！寇世勳慟別摯友趙學煌：你終於解脫了

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深演員趙學煌在北京因車禍造成下半身癱瘓，坐輪椅坐了26年，昨因病過世，享壽69歲。他2000年時從北京返台治療，好友寇世勳、林在培、田平春等人特地到機場接機，其中寇世勳和趙學煌曾合作《秋水伊人》、《一剪梅》，得知老友噩耗，寇世勳昨沉痛表示：「學煌，你終於解脫了；記得在天上好好護佑你最愛的家人⋯⋯一路好走！」言語間萬分不捨。

趙學煌生性樂觀，過去雖然下半身癱瘓，但他在人前從不抱怨，連好友們在機場接他返台治療，他都仍用宏亮聲音說：「回家真好！等我好了再喝兩杯！」

寇世勳不捨老友痛苦。(資料照，記者胡舜翔攝)

然而這回他不敵病魔離世，他的二女兒趙璿指出，趙學煌6年前曾因肺炎進醫院，插管13天後成功拔管，去年又因反覆肺炎不斷進出醫院，11月底因泌尿系統併發腦炎，進加護病房就沒再出來過。而性格灑脫的他生前即交代要植葬，家屬也遵照遺願，不會辦告別式。

