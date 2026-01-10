車禍癱瘓26年！69歲趙學煌凌晨病逝...二女兒悲痛證實 曝後事安排

娛樂中心／蔡佩伶報導

資深男星趙學煌以花系列男主角爆紅，讓觀眾印象深刻，不過他的人生卻在2000年的車禍意外，掀起巨大改變，自此癱瘓26年，沒想到趙學煌今晚間傳出死訊，對此，他的女兒也發聲證實消息，享壽69歲。

根據《噓！星聞》報導，趙學煌二女兒透露父親在今日清晨離開，悲痛喊話：「爸爸去當天使了」，二女兒指出趙學煌曾在6年前因肺炎住院，近期症狀不斷反覆發生，自去年（2025）11月併發腦炎進加護病房後，便再也沒有離開，如今卻傳來悲報。

至於趙學煌身後事安排，家屬向《噓！星聞》透露會遵照趙學煌的遺願，將不會舉辦告別式，並採用植葬送爸爸最後一程，消息傳開後，讓演藝圈中老友們感到不捨。

趙學煌（中間）曾在2005年演出《再見，忠貞二村》。（圖／翻攝自臉書）

