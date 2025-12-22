車禍看似胸部挫傷 她肋骨插肺血胸險喪命

女騎士車禍送醫經醫師透過醫學影像檢查圖，發現兩節斷裂肋骨插入肺組織，造成肺臟破裂（箭頭指處）。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

一名23歲女子騎機車劇烈相撞汽車後，外觀看似一般胸部挫傷，呼吸音異常；超音波檢查顯示肋骨斷裂插入肺臟致血胸，經手術搶救後挽回一命。

澄清醫院平等院區指出，該女子送急診室時僅主訴右胸疼痛、呼吸稍不順，竟撞出肋骨斷裂併血胸，且胸腔內積血持續增加，嚴重壓迫肺部擴張，危及生命。

胸腔外科主任杜承哲表示，女子傷勢外觀看似一般胸部挫傷，意識清楚；急診專科醫師進行創傷評估時，發現右側呼吸音異常且觸診疼痛明顯，直覺「案情並不單純」，立即安排床邊創傷超音波。影像顯示右側胸腔已出現中量積液，懷疑出血，進一步揪出是致命「血胸」與多發性肋骨骨折。

杜承哲說，胸腔損傷最怕「溫水煮青蛙」，外觀看似僅瘀青，內部卻在持續出血。患者經電腦斷層掃描，影像證實右側第5～7肋骨骨折，其中2節肋骨明顯插入肺組織，造成肺臟破裂；且胸腔內積血正持續增加，嚴重壓迫肺部擴張，單純引流可能無法止血且無法解決肋骨不穩定劇痛。如果不緊急處理，患者隨時可能由於呼吸衰竭或休克而危及生命。

醫師杜承哲表示，車禍或撞擊後如果感覺胸口悶痛、呼吸困難，即使外觀無明顯傷口仍應立即就醫檢查。（記者陳金龍攝）

經採用精準內固定手術，以內視鏡微創手術進入胸腔確定骨折處和出血點，清除積血並修補肺臟，再進行肋骨骨折復位固定手術，針對斷裂的肋骨使用專用骨板固定，重建胸廓穩定度。患者現已順利出院，重返正常生活。

杜承哲表示，車禍或撞擊後如果感覺胸口悶痛、呼吸困難，即使外觀無明顯傷口，仍應立即就醫檢查，排除氣胸、血胸或內臟出血可能，以免錯失黃金治療期。