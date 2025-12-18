車禍瞬間曝光！高雄77歲老婦「恐怖大逆向」夾撞母子！自稱身體不舒服

記者洪正達／高雄報導

監視器拍下潘姓婦人逆向撞擊瞬間。（圖／翻攝畫面）

高雄三民區18日發生一起嚴重車禍，一輛由77歲潘姓婦人駕駛的自小客，行經建國三路時忽然大迴轉後逆向撞上一輛機車，導致機車上的母子檔被「夾撞」，其中53歲丁姓母親命危，送醫搶救仍不治，另20歲黃姓男子外傷送醫包紮，潘女聲稱因身體不適肇禍，詳細車禍原因正由警方釐清中，目前路口監視器也已曝光，清楚拍下潘女車禍瞬間，也讓高齡駕駛問題再次浮現。

三民一分局指出，18日早上9點44分接獲報案，指出在建國三路發生車禍，員警獲報趕抵後，初步理解為，潘女（77歲）駕駛自小客車沿建國三路行駛，丁女則騎機車載著20歲黃姓兒子也在該路段行駛，但潘女不明原因行駛到對向車道，逆向與丁女發生碰撞，再波及路邊停放的自小客車。

消防局獲報後派員前往救援，當119救護人員抵達時，發現丁女意識不清，送往高醫急救中，另黃男意識清楚送醫包紮，警方則排除潘女酒駕，初判肇事原因為潘女逆向，詳細肇事責待釐清。

警方呼籲，行車時務必依標誌、標線及號誌指示行駛，切勿任意跨越車道或逆向行駛，以確保自身及用路人行車安全。

