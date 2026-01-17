車禍私下解決有風險 「事後反悔」無報案單佐證吃虧

台北市 / 綜合報導

不少人發生車禍不會報案，選擇私下解決，但要小心可能衍生其他問題！因為沒有報警就沒有報案單，不但難以向保險公司申請理賠，萬一對方反悔提告求償，舉證就變得很困難！律師提醒，即便雙方約定和解，也不代表對方放棄日後提告刑事訴訟的權利，民眾得要多加注意。

白車跨越雙黃線，撞上對向紅色轎車，接著整輛車失控，撞進騎樓，卻直接倒車離開，民眾說：「跑掉囉，他沒有停。」民眾看傻了眼，車禍肇事卻直接離開現場，類似事件不只這一樁，撞到人沒說對不起，反而加速逃離，車禍事件時有所聞，有些人會留在現場好好面對，有些人則是選擇私下解決，不過這可能延伸出不少問題。

民眾VS.記者說：「離開現場，什麼事都很難講，(就是要書面這樣)，一定要書面不能只有說口頭上，說這樣交代差不多，我們就離開，這樣不行(這樣不保險)吃過虧。」民眾說：「就是如果有問題的話，我覺得還是直接聯絡保險公司，或是警察會比較保險。」

法律規定，如果只有車損不算肇逃，根據相關侵權行為損害賠償，可以提起民事訴訟，不過如果有人傷亡，且明知事故發生還離開現場，就構成肇事逃逸，非本案律師李育昇說：「仍應該等待警方到場處理，以免對方日後反悔提告肇事逃逸，另外，即便對方約定和解，也不代表對方就拋棄了，日後提告刑事過失傷害的權利。」

如果民眾選擇私下解決，沒有報警，就沒有報案單，難以向保險公司申請理賠，除此之外，沒有正式和解書等證明，即使有對話紀錄，舉證難度還是相當高，肇事者在欠缺事證的情況下，不但可能敗訴，還得支付訴訟所衍生的相關費用，凡事還得謹慎為上。

