車禍翻滾後睜眼「金幣數不清」 手術解救眼球偏斜複視

25歲的陳先生，去年中發生交通事故，全臉骨折合併複雜性左眼眶底骨折，左眼球下方肌肉被骨折碎片卡住，無法自由轉動，緊急手術處理，手術重建半年後，儘管臉部外觀與咬合功能已明顯改善，卻出現雙眼複視的問題，看東西一個變兩個，不僅下樓梯易踩空，連玩手遊金幣也數不清，必須遮住一眼，所幸，醫療團隊進一步進行眼外肌移位手術，才改善複視症狀。

協助陳先生顏面重建的台中榮總口腔顎面外科醫師連凱華指出，陳先生車禍到院時，傷勢嚴重，全臉部骨折，其中左眼球下方肌肉被骨折碎片卡住無法自由轉動，醫療團隊在4小時內利用三維電腦模擬將碎裂的骨頭重新「拼好」，並製作手術導引板，協助病人臉部、上顎與下巴等多處骨折復位固定，讓咬合恢復密合。

至於最棘手的眼部，醫療團隊以未骨折的右側眼眶鏡像重建左側，根據三維列印模型預先塑形鈦金屬網板，這才解除左眼球肌肉卡陷狀況，重建眼眶底正常結構。

台中榮總眼科醫師阮國華說，陳先生經顏面重建後複視已有改善，但因車禍衝擊力大，眼外肌在撞擊後嚴重受損，殘存的複視問題仍造成生活困擾，進一步檢查追蹤，研判為嚴重創傷造成組織沾黏及神經麻痺所致。

阮國華解釋，眼球周圍由眼眶骨保護，而眼球下方的眼眶底骨薄如紙，是眼眶結構中相對脆弱的部分。一旦遭受外力衝擊時，如車禍、球擊或拳頭攻擊造成眼眶底骨折，眼球下沉導致控制眼球的肌肉卡住，是外傷最常造成複視的原因。陳先生追蹤6個月後，確認其眼睛偏斜角度固定，經手術調整眼外肌後已改善。

阮國華說，根據台中榮總近1年統計，造成複視前四名原因分別為：腦血管疾病、眼部退化性病變、甲狀腺眼疾以及外傷。複視初期患者仍可利用眼睛匯聚功能暫時將影像融合，因此症狀可能不明顯，但隨著時間推移，影像難以融合，複視症狀會越發嚴重，影響生活與安全，若出現複視或視線偏斜，應立即就診，透過眼科檢查及影像評估找出原因。

