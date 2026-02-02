車禍裝葉克膜42天 人生重"心"出發

看到生死拔河的醫療故事，高雄榮總，日前完前一例心臟移植手術，患者是院內一名員工，原本心臟境不好，去年7月，發生車禍突發嚴重心臟衰竭，緊急裝置葉克膜維持生命，奇蹟的是，42天後，幸運等到大愛捐贈心臟，換心成功。

「(比較沒這麼喘對嗎)，不能再快了 再快就會喘。」

身高183的祁先生，曾經是籃球校隊。病患家屬 ：「小孩子小的時候，會想要帶他打(籃球)，可是後來完全不能打，就變成說 陪他打一場，到後來變成在旁邊看著他打。」

本身心臟不好，但屋漏偏逢連夜雨，去年一場車禍，讓他裝上葉克膜42天，經歷換心大手術。高雄榮民總醫院心臟外科醫師 吳介任：「因為心臟 他之前開過手術，做過很複雜的，因為他主動脈剝離，這次要開第二次 心臟沾黏很厲害，我們必須把心臟完整地剝離下來，把心臟摘除，把心臟移植上去，他葉克膜使用了42天，整個器官維持很重要。」

心臟移植患者 祁先生：「感謝他(捐贈者)，還是一直再吃抗排斥的藥。」

「(食物要吃熟的)，很好 要吃熟的。」

幸運神降臨，祁先生本身就是醫院職工，從葉克膜到心臟移植，醫院團隊攜手搶命。心臟移植患者 祁先生：「我很喜歡這個環境，(希望趕快回來) 當然希望，其實 每天在做復健，我每個禮拜都要回來(復健)。」

祁先生每天努力復健，希望趕快回到職場，而且距離跟孩子一起打籃球的夢想，越來越近。

