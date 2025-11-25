車禍連發！東京男偷車高速撞、衝人行道釀2死13傷
日本昨（24日）連續發生兩起重大車禍！東京足立區有男子偷走二手展示車後，高速衝上人行道，造成13人受傷、2人死亡；大阪的國道也發生一起四車追撞事故，造成包含2名兒童在內共7人受傷。
監視器畫面顯示，一輛白色轎車一路蛇行，接著直直撞上前方等待紅綠燈的警車和貨車，撞擊力道瞬間將貨車推離幾公尺，載運的貨物也散落在地。白色轎車駕駛則直接打開車門，全速奔跑逃逸。
24日中午，東京足立區發生重大車禍。事故現場的人行道上，腳踏車倒成一排，地上還遺留著受害民眾的球鞋，以及手錶，時間定格在撞擊瞬間。目擊民眾：「一路衝到對面那一帶，在人行道上高速行駛。與其說是被撞，不如說是整個飛出去，那台車完全沒減速，一路急速衝過去。」
肇事男駕駛先是在附近的二手中古車行，偷走白色展示車，隨後在國道上奔馳、衝上人行道，一路未減速撞擊行人，隨後倉皇棄車逃跑。撞擊造成13人受傷，以及1名20多歲女子和1名80多歲老翁不治身亡。目前東京警視廳已經逮捕了肇事司機，詳細事故原因仍在調查。
同一天的下午1點12分左右，大阪也發生重大車禍。ANN主播：「事故涉及4輛汽車和1輛機車，一輛正在等紅燈的車輛遭後方來車追撞，導致翻覆。」
一輛白色廂型車翻覆，車窗破裂。這起事故造成包括2名兒童在內的7人受傷，目前已送醫救治。接連兩起事故，都讓用路人心驚膽戰。
