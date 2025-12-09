車禍重傷患者成功保肢 創新醫材、負壓治療助恢復行走

儘管雙腳還包著紗布，但已經能夠使用助行器慢慢往前進，站立和坐下都不需要他人輔助，今（2025）年53歲的蘇先生2年前在國道連環車禍中，雙腿被被車輛夾住半小時，被救出時除開放性骨折，右腿踝關節幾乎截斷合併血管和神精損傷，面臨截肢。

患者蘇先生表示，「當下我人是不知道的，然後醒來的時候就已經在加護病房裡面，主治醫師跟我說可能會有截肢的風險，後來是我們老闆他希望能保住雙腳，至少以後還有工作機會。」

醫療團隊考量蘇先生是單親且以駕駛維生，決議投入「保肢手術」，先由骨科完成骨折固定手術，再由整形外科接力，導入交替式負壓滴注新療法與特殊孔洞敷料，最後蘇先生僅需截除右大腿腳趾，成功保住了雙腿。

廣告 廣告

整形外科主任林育賢說明，「他是從車禍現場救出來，所以他有很大範圍的下肢的骨頭跟軟組織的受損，大手術大概12次 ，大大小小20到22次的手術，我們經過1年的時間才讓蘇先生能夠慢慢站起來，再回到工作職場上。」

醫師指出，導入創新醫材敷料軟化並加速移除感染物，有效降低了感染率並促進組織癒合，同時結合負壓治療讓個案治療相當順利，雖然目前這項創新醫材仍屬於自費項目，但也讓重度創傷患者有了保住肢體的選擇。