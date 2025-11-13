車禍重創 歷經7次手術重生

七十歲黃姓婦人九月初車禍重傷，送到衛福部彰化醫院時奄奄一息，全身骨頭斷得支離破碎，光肋骨就斷了二十一處，破碎的骨頭如同散落的拼圖，血壓驟降，歷經三科醫師共七次手術。彰化醫院昨（十三）日表示，在過程中，黃婦始終以堅強的意志面對橫難，一再展現出「我想活下去」的力量，讓醫護們不禁動容，為她拚命，終於挽回一命。

黃婦在加護病房住了十八天後脫離險境，轉入普通病房。如今，她坐著輪椅進行各種復健及高壓氧治療，修復感染傷口及皮膚，樂觀地掛著微笑，談起那場生死交關的意外，她語氣平淡，彷彿只是生活中的一段插曲。她說，事發當天她做完太空包的工作後騎機車返家，突然被一輛小貨車撞上，之後就不記得了。

黃婦被緊急送往彰化醫院急診，全身都是傷，右上臂開放性骨折、右側血胸，右鎖骨、肱骨、橈骨、第三至五掌骨、骨盆、脛骨、腓骨，以及第六至九節胸椎、胸骨、二側多處肋骨皆出現骨折。由於血壓持續下降，因多重創傷與血胸，彰化醫院立即啟動創傷小組，並送入加護病房。

胸腔外科主任林聿騰表示，病人光肋骨就斷了二十一處，血胸、氣胸及胸廓變形，造成嚴重錯位的「連枷胸」，也就是相鄰三根以上的肋骨骨折，恐引發肺炎、呼吸衰竭等併發症，準備開胸手術時，竟出現延遲性小腸破裂，指的是小腸並未在第一時間破裂，只得緊急穩住病人呼吸，請外科醫師先進行小腸部分切除手術，再進行胸腔手術，可謂磨難不斷。

林聿騰表示，整個變形的胸腔透過三D胸廓重組影像定位後進行微創手術，以鈦合金骨板及骨釘進行肋骨固定，穩定整個胸腔，讓患者可以正常呼吸，再交由骨科手術。

骨科醫師陳柏辰表示，病人破碎的骨頭如同散落的拼圖，團隊們一次又一次在手術台上，細心地將每一塊骨頭拼回原位並固定。令人動容的是，黃婦一直很堅毅，即使在加護病房中，黃婦仍保持清醒，咬著呼吸管、全身動彈不得，卻依然努力睜開眼睛，用堅定的目光向他致意。那雙眼睛裡，充滿了鬥志與希望。她沒有一句抱怨，只有想活下去的力量。

陳柏辰表示，經過漫長的治療與復原，病人的病情逐漸穩定，一天比一天有精神，能微笑、能說話，那份成就與感動，讓他深深覺得，醫療的價值不僅是治癒傷口，更是見證生命再次閃耀的時刻。