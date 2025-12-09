車禍雙腳嚴重開放性骨折 新光醫院22次手術保肢

（中央社記者曾以寧台北9日電）一場國道車禍，導致蘇先生雙腳小腿嚴重開放性骨折，尤其右腳踝幾乎截斷，險遭雙腳截肢。新光醫院歷經22次大小手術，為他保住雙腳，如今已可用助行器行走，重回工作崗位。

今年53歲的蘇先生，今天現身治療成果記者會表示，自己原是貨車駕駛，2023年在國道發生車禍，一醒來就是在加護病房，還被醫療團隊告知可能需要雙腳截肢。自己是個喜歡到處去的人，如果沒有雙腳，不僅生活不便，也恐影響未來工作機會，幸在家人、老闆支持及醫療團隊努力下，如今已以內勤身分回到工作崗位。

新光醫院整形外科主任林育賢說明，當時蘇先生是傍晚遇到國道3車連環追撞車禍，頭下腳上困30分鐘才被救出。送醫時，蘇先生意識混亂，有嚴重腦出血和氣血胸，兩腳小腿都發生開放性骨折，且達到最嚴重等級，加上軟組織缺損，即使經緊急固定，仍有高度截肢風險。

考量蘇先生單親撫養2個孩子，且以駕駛維生，新光醫院團隊決議盡力為他保住雙腳。林育賢說明，在確定神經血管經過重建可以保有功能後，醫療團隊就在第2次手術時，加入使用新型交替式負壓滴注新療法與特殊孔洞敷料，助他僅需截除右大腳趾、成功保住雙腿。

林育賢表示，新式滴注型負壓傷口引流，是在傷口上直接放置黑色海綿，透過醫材持續以生理食鹽水、抗生素藥水浸潤皮膚，並且進行抽吸；透過負壓洗掉傷口的髒東西，只需每3到5天到開刀房重新檢視，可避免反覆換藥的辛苦，更可降低傷口組織感染可能性，並獲得最好的血液循環。

然而，因蘇先生右腳受傷太嚴重，外部固定後還是發生斷裂，清除死骨後，更留下整整12公分的骨骼缺損。林育賢指出，醫療團隊決定用大腿前側皮膚與肌肉組織，為他重建軟組織，再透過「骨膜誘導技術」，讓從他自身骨盆移植的碎骨長成小腿脛骨，在22次大小手術後，終於成功助他脫離外部鋼架固定，成功站起來。

林育賢說，這次成功案例，仰賴多專科團隊的緊密合作及新醫療醫材的引進與應用；對於蘇先生這樣的重度創傷患者而言，能成功保住雙腿實屬罕見，這也為未來類似病例的治療，提供寶貴的經驗與信心。（編輯：吳素柔）1141209