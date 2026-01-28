南部中心／鄭榮文、曾虹雯 嘉義報導

嘉義中正路和西門街口，路口較小並沒有設置紅綠燈，三天兩就發生車禍事故。路口店家也收集車禍監視器片段PO上網，也希望政府改善路口的安全。





車禍頻傳! 嘉義路口"未設紅綠燈" 周邊店家盼改善

嘉義中正路和西門街口，，接二連三發生機車相撞車禍。（圖／wangpaowei）





路口監視器拍下，兩台機車在路口直接相撞，雙方都被撞的人仰馬翻。而這已經不是第一次，也不是最後一次發生車禍。同一個路口，接二連三都被拍到機車相撞的車禍，也有機車是差點撞上汽車，千鈞一髮。這地點在嘉義中正路和西門街口，路口雖然畫有停等線和斑馬線，但由於路幅較小，並沒有設置紅綠燈，不少駕駛經常橫衝直撞，三天兩頭就發生車禍事故。當地民眾說，看到機車騎士有時候都騎很快，到十字路口都沒有停啊。不時發生，甚至一星期撞一次。

路口雖然畫有停等線和斑馬線，但由於路幅較小，並沒有設置紅綠燈。（圖／民視新聞）





嘉義市警察局交通隊副隊長吳俊緯說，114年度該路口共發生交通事故3件，事故肇因均為行經路口未減速，或未停讓所致。其中好幾起車禍因為並不嚴重，並沒有報案。路口店家也收集車禍監視器片段，PO上網提醒用路人小心，也希望政府想辦法改善路口安全。

用路人未遵守停讓標誌導致釀禍，市府也將加強路口標線，未來將採視覺加強版的停讓標線，例如紅底白色的停字，來增強知道用路人通過路口時應停車再開的交通規則，希望用路人提高警覺。





