車程5分鐘直達北士科 中央社宅承德好室動土打造產業人才安居後盾

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

cnews204260612a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

國家住都中心，今（12）日在台北市士林區舉行「承德好室」社會住宅新建工程動土典禮。這是中央於台北市動土的第8處社宅，也是士林區的首處。全案規劃興建87戶高品質居住單元及社福設施，預計2029年竣工，總工程經費約6億9535萬元，由中央全額投資興建。

「承德好室」社宅基地，位於台北市士林區承德路四段及士商路街廓內，前身為國防部承德營區。鄰近士林運動中心、承德公園、士林區行政中心及士林商圈，生活機能成熟。周邊亦提供豐富育樂資源，包含科教館、兒童新樂園、市立圖書館士林分館及台北表演藝術中心等，相當適合育兒家庭。距捷運淡水信義線士林站約900公尺，距興建中的環狀線北環段Y25站僅500公尺；車行5分鐘即達北士科園區，車行10分鐘另可銜接台2甲線（中山北路）及國道1號，通勤區位優異。

廣告 廣告

「承德好室」預計2029年竣工，建築規模為1幢1棟地上12層、地下3層，共興建87戶居住單元。一樓規劃設置店鋪空間，豐富街區商業機能；二、三樓則依據地方社福需求，留設身心障礙者社區日間作業空間（小作所）、身障日照中心及社區居住空間，營造友善共融家園。在開放空間設計上，透過退縮留設的入口廣場及喬灌木植栽，串聯承德路與士商路既有人行道綠廊，翻轉營區過往封閉印象，打造與鄰里共享的優質休憩環境。

國家住都中心表示，士林區以多元文教設施與豐富生活機能聞名，為台北市兼具人文氣息與便利生活的核心行政區。近年隨著北士科園區高科技產業聚落成形，帶動大量產業人才進駐，預期就業及青年居住需求將持續上升。除今日動土的「承德好室」外，國家住都中心尚有位於捷運芝山站旁的「芝山安居」待動土，未來將共同成為支持產業人才，在台北安心定居的後盾。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

投入泰北華語伴學行動 曾毓婷跨海異域伴讀孤軍後裔

【有影】恆隆行restyle2050攜手藝術家COLASA 賦予退役家電新色彩及想像空間

【文章轉載請註明出處】