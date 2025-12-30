車站周邊餐廳大稽查 「彌生軒、泰舍」腸桿菌科超標挨罰！ 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

食藥署今（30）日公布稽查公共運輸場站內部及周邊附設餐飲場所結果，又有知名餐飲品牌出包！其中「YAYOI彌生軒微風車站店」販售的自製飲品「宇治玉露抹茶」檢出腸桿菌科超標，「泰舍基隆店」販售的自製飲品「泰式奶茶」同樣檢出腸桿菌科超標，均依違反食安法開罰新台幣3萬元罰鍰。另外，花蓮「迷途鯨魚」查獲貯存逾有效日期「匈牙利紅椒粉」，開罰6萬元罰鍰。

食藥署是9月至10月聯合各地方衛生局，稽查公共運輸場站內部及周邊（非百貨公司之綜合商品零售業）附設餐飲場所，結果1家業者查獲貯存逾有效日期食品原料；抽驗272件成品及食材，1件豆製品檢出防腐劑不合格，2件自製飲品複抽驗仍檢出腸桿菌科不合格，違規業者總計裁處15萬元。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，其中「YAYOI彌生軒微風車站店」販售的自製飲品「宇治玉露抹茶-去冰」，檢出腸桿菌科 35 CFU/mL（標準為10 CFU/mL），複檢仍不合格，因此開罰3萬元罰鍰；而「泰舍基隆店」販售的自製飲品「泰式奶茶」更檢出腸桿菌科高達 700 CFU/mL，同樣經複檢不合格，開罰3萬元罰鍰。

劉芳銘說，此次稽查還在花蓮「迷途鯨魚」查獲貯存逾有效日期的「匈牙利紅椒粉」1包（有效日期為114/3/21，已開封），稽查人員是9月1日前往稽查，已逾期5個多月，花蓮縣政府已依違反食安法第15條，裁處6萬元罰鍰。

食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，如有違反GHP規定，經限期改正而屆期不改正或貯存逾有效日期食品，違反食安法規定，可處6萬元至2億元罰鍰；另食品製備流程應符合衛生安全，倘供應餐食不符衛生標準，經命限期改正而屆期不改正者，則可裁處3萬元至300萬元罰鍰。

照片來源：食藥署提供

