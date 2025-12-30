車站周邊餐飲店食安出包 彌生軒、米塔義廚腸桿菌超標

為提升公共運輸場站內部及周邊餐飲的衛生安全，食藥署於今年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運輸場站內部及周邊附設餐飲場所。（圖／食藥署）

交通往返時，不少民眾選擇在大眾運輸場站周邊用餐，食藥署與全台各縣市衛生局展開稽查，揪出2家知名餐廳的飲品腸桿菌科超標，包括米塔義廚旗下的泰舍基隆店、YAYOI彌生軒微風車站店，各遭裁處3萬元罰鍰。

為提升公共運輸場站內部及周邊餐飲的衛生安全，食藥署於今年9月至10月聯合各地方政府衛生局，稽查公共運輸場站內部及周邊附設餐飲場所，查核重點包含食品業者登錄、產品責任險、逾有效日期食品或原料、直接供應飲食場所標示及食品良好衛生規範（GHP）準則等，並抽驗相關產品。

本次專案共查核129家業者，其中1家業者查獲貯存逾有效日期食品原料；抽驗272件成品及食材，1件豆製品檢出防腐劑不合格，2件自製飲品複抽驗仍檢出腸桿菌科不合格。

北區管理中心主任劉芳銘說明，台灣富禮納思股份有限公司（YAYOI彌生軒微風車站店）位於台北車站附近，該業者的自製飲品「宇治玉露抹茶－去冰」檢出腸桿菌科35 CFU／mL，超出標準（10 CFU／mL），複抽驗仍不合格，因違反《食安法》遭裁處3萬元。

另外，位於基隆港附近的米塔義廚股份有限公司（泰舍基隆店）的自製飲品「泰式奶茶」檢出腸桿菌科700 CFU／mL，超出標準（10 CFU／mL），複抽驗仍不合格，因違反《食安法》遭裁處3萬元。

花蓮縣志學車站附近的力錡餐館（迷途鯨魚）被查獲存放一包已開封的「匈牙利紅椒粉」，逾期5個多月，因違反《食安法》遭裁處6萬元罰鍰。（圖／食藥署）

花蓮縣志學車站附近的力錡餐館（迷途鯨魚），被查獲存放一包已開封的「匈牙利紅椒粉」，有效日期是今年3月21日，稽查日為9月1日，也就是逾期5個多月，因違反《食安法》遭裁處6萬元罰鍰。

另外，台北市百馥餐飲店（牛有廖）的豆腐檢出防腐劑苯甲酸0.52g／kg，依規定為不得檢出，其來源商李O平無法提供確切來源，妨礙源頭查核，因違反《食安法》遭裁處3萬元。

