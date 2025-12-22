車站大廳樂音響起 不老太鼓隊展活力

舞台是留給有準備的人，屏東有30位長照中心長輩，平均年齡將近80歲，他們組成快閃隊伍，儘管有人失智、有人坐輪椅，但他們握緊鼓棒，上台表演打鼓，展現滿滿的活力。

車站正中央，太鼓隊負責帶動，平均80歲超高齡。不老太鼓隊，坐輪椅也要鼓動活力。林根本 ：「學到技巧啊，打鼓 畫畫 會讓我忘記病痛，心情會比較好，椰子園 每天跟它朝夕相伴，我能夠跟這個椰子一樣強壯。」

還記得兒時的大象拼貼，背在身上、彩繪畫布上，鎖住美好一刻。王淑英 ：「只要一畫畫 畫筆拿上來，就感覺我要盡其所能畫給小朋友，感覺說 我們又回到童年，大象不應該是在動物園裡的，生活是多采多姿，所以應該顏色是比較活潑一點。」

擁有美術專業，不因失智症，忘了筆下點點滴滴兒時回憶。郭淑貞 ：「門口有一棵大樹，棋盤腳葉子滿大的 之後被鏟掉了，我(畫畫)一直斷斷續續的。」

椰子園老人養護之家主任 蔡秀蘭：「畫的感覺再找回來，哇 這幅畫是妳的，失智症很嚴重，當她重新拿起畫筆之後，她整個清楚，那個感受跟以前的記憶都回來，(長輩)他們覺得以前都很辛苦，現在要開始玩樂，(頑童)現在就像童年 回到赤子之心，他們每一個創作，都是他一個完美的人生。」

當個懂玩樂的大頑童，開創屬於自己的完美人生。

