車站大街駐唱 怪男突上台貼近臉旁嚇壞女歌手

一名女歌手到台中火車站駐唱時，突然一名男子衝上台，一度還想貼近她的臉。（圖／翻攝自@pkeynet threads）





一名女歌手到台中火車站駐唱時，突然一名男子衝上台，一度還想貼近她的臉，把他嚇壞，事後女歌手發文覺得被騷擾，也呼籲要加強安全巡邏，這名騷擾歌手的男子是車站附近的街友，他說當時喝醉了，不記得發生什麼事，但願意向女歌手道歉。

遭騷擾女歌手：「偶然成了誰的最愛，多想相信永恆存在。」

台上女歌手彈著吉他，唱著動人歌曲，台下聽眾也聽得入迷，這時一旁響起掌聲，接著一名男子跑上台，走向女歌手，突然貼近她的臉，嚇的女歌手趕緊往後退。

遭騷擾女歌手vs.觀眾vs.騷擾男子：「是什麼讓我遇見這...，（他在幹嘛），你站這邊。」

男子被口頭制止後沒有下台，還在一旁跳起舞來，這一幕讓現場民眾看傻眼。

遭騷擾女歌手：「是什麼讓我不再懷疑自己。」

事發在23號下午，當時女歌手在台中車站鐵路大街演唱，這名怪異的男子在眾目睽睽下竟然跑上台騷擾，還疑似做出想要貼臉親臉的舉動。

民眾：「不尊重表演者，因為她們也是花了很多時間來準備，有點小誇張，是我會嚇一跳。」

民眾：「很誇張啦，沒有禮貌。」

記者重回現場，找到騷擾女歌手的怪異男子，原來他是長期在車站附近出沒的街友，自稱從屏東來台中已經超過八年，平常靠打零工過活，不過一早他已經喝的醉醺醺，看了影片後坦承上台的人是他，但表示當時喝醉了，不記得發生什麼事。

騷擾女歌手男子vs.記者：「對啦這是我，（你上台幹什麼），我也不曉得，（你昨天喝多少），米酒六瓶，（所以你有印象這些事情嗎），都沒有，那這樣是我的錯，不好意思。」

男子一句他忘了口頭道歉想了事，但女歌手已經受到驚嚇，她發文說感謝關心她的人，但也說在火車站駐點這麼久，並不是每一位無家者都會越界，她不會對任何弱勢抱持偏見，但認為這種騷擾行為應該嚴正被看待，尤其是在火車站這種特殊開放而且人流密集的地方，呼籲應該有更適當的安全巡邏配置，因為任何人的安全都不能被侵犯。

