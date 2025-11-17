車站招商不順 高市府：非地方權責

桃園南門市場災損區域啟動拆除作業。（桃園市新聞處提供）

記者王正平∕高雄報導

針對近日特定媒體及社論，刻意抨擊鳳山車站及高雄車站為「二十五億便當店」與「天價蚊子商場」，將國營事業的商業招商不順惡意歸咎於地方政府；高雄市政府十七日表達嚴正澄清，強調此類論述刻意混淆中央與地方權責，並企圖以不實指控抹煞高雄城市轉型的具體進展與市府團隊的努力，市府對此深表遺憾。

市府強調，鳳山車站（空中鳳城）的興建、營運及招商全權由「國營台鐵公司」主導及負責；特定媒體將台鐵的商業招商困境，錯誤歸咎於市府的都市計畫或ＴＯＤ理念，是混淆視聽、模糊焦點。市府在鳳山車站的角色是「基礎建設的協助者」，並且已經善盡職責、排除困難。

相關媒體報導中所謂「車站動線對旅客極不友善」、「欠缺臨停區」，正是因為站前的關鍵道路長年無法開通。為此，市府團隊積極協調，成功解決鳳山車站南側延宕八年的住戶爭議，打通關鍵的十五米計畫道路「曹謹路」，並於年中完工通車。市府為台鐵的招商案清除最後的動線障礙，創造最佳的營運外部條件，市府一直在協助台鐵解決周邊交通問題。

至於高雄車站方面，市府已主動與交通部鐵道局、台鐵公司成立「三方高層平台」共同推動「高雄大都更計畫」；且市府主導的高雄車站第一環圈公辦都市更新案（車站專用區四、五及商四）已成功徵得冠德建設為最優申請人，預計年底即可完成簽約。未來該案將規劃大型商業機能、公共停車場並整合警政設施，為高雄車站核心區注入強大商業動能。另高雄車站下沉式廣場之經營，亦由台鐵公司招商成功。

市府強調，高雄的重大軌道建設正一步步翻轉城市。市府團隊在高雄車站主導的公辦都更已開花結果，在鳳山車站也已完成關鍵的基礎建設。