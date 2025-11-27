車站爆偷拍！上班族公事包疑裝針孔 警追查中

桃園中壢火車站有男子疑似將針孔裝在公事包中偷拍女生裙底，附近民眾見狀立刻報案。（圖／翻攝自內壢大小事 臉書）





桃園中壢火車站有男子疑似將針孔裝在公事包中偷拍女生裙底，附近民眾見狀立刻報案。

早餐店外只見男子拎著包包，跟前方的女子靠得很近，就是這貼緊緊的行為被民眾指控這男子疑似正在偷拍，並把影片PO上臉書社團，要大家務必提高警覺。

附近民眾：「很變態啊，哪有人要偷拍裙底的，是有什麼癖好，自然是不可取啊，偷拍就不尊重別人的隱私權。」

大家聽到有偷拍犯全都拉警報，因為事發地點就在桃園中壢火車站附近，周遭人來人往相當熱鬧，警方則透露將透過電眼來追人。

中壢派出所副所長許嘉儒：「本所立即派員到場，惟犯嫌及當事女子均已離開，警方已掌握相關畫面，並主動調閱監視畫面，後續將協助被害人報案，依法偵辦。」

如今只希望警方能盡快釐清，避免偷拍狀況再度發生。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

