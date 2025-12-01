車站黃標線髒到看不清！ 害男客摔骨折 判國賠30萬

男子搭火車到台中旅遊，結果在公車轉運月台踩空跌倒骨折。（圖／東森新聞）





台北一名男子8月搭火車到台中旅遊，結果在公車轉運月台踩空跌倒骨折，他認為月台標線髒到與車道融為一體，加上燈光不足看不清，以及附近沒有明確的月台高低差標示，於是提出國賠54萬8039元，法院委外檢測後，發現標線明亮度不符合規定，認為台中市交通局沒有善盡管理責任，但雙方都有問題，於是判中市府賠償30萬餘元。

白衣男子拖行李箱走到公車月台，一邊走一邊左顧右盼，下一秒踩空摔了一大跤，整個人滾到車道上，神情相當痛苦，眼看公車就要進站，一旁的民眾趕緊呼喊，就怕發生意外，男子為何會跌倒，疑似是因為月台與地面這20公分的落差。

事發8月14日下午1點半，台中火車站的公車轉運站，台北的邱姓男子來旅遊要轉搭公車，意外跌倒讓他摔傷骨折，他認為是月台邊緣的黃色標線斑駁，髒到幾乎難以辨認，加上燈光昏暗又沒有警示標語，認為台中市府有疏失。

搭車民眾：「走不小心對不對，就會跌到那個，車子的車道裡面去了，（標線）淡淡的看不清楚，可以再重新再規劃，再畫清楚一點這樣。」

現場地面標線幾乎跟車道融為一體，事發過後邱先生告上法院，認為台中市交通局應該要賠償54萬8039元，而當時交通局還抗辯，認為當下兩側有自然光源，可以清楚辨識，不過法院委外調查後發現，因為視角問題，標線幾乎與車道顏色相同，兩者融為一體失去標線的功能，而且也沒有月台高低差的警示標語，認定交通局有疏失要賠償，不過雙方都有問題，考量過後判賠30萬元。

台中地院庭長黃玉琪：「被告未盡養護巡查的義務，為事故的發生主因，應付百分之80的責任，原告未注意前方的路況，為事故的次因，應付百分之20責任，被告應給付原告，新台幣30萬2351元。」

誰都不想剛出車站還沒玩就受傷，針對標線不清楚的情況，交通局表示一切遵照判決，將會前往現場再研議是否改善。

