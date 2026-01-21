車美仕把汽車用品綁定成科技生意 車聯網光在台灣就有36萬車主買單

車美仕總經理劉傳宏（中，著西裝者）表示，車聯網相關業務會員突破36萬人，企業並獲1111人力銀行「幸福企業金獎」。圖／車美仕

和泰集團「金雞母」車美仕，近年不只賺得穩，更賺得聰明。其中影音主機一路做到車聯網、AI應用，會員數衝破36萬人，還把台灣經驗帶向海外，把汽車用品做成一門車用科技生意。

說到車美仕，很多人第一時間想到是原廠影音主機或汽車配件，但實際上，這家被視為和泰集團金雞母的公司，早已不只是賣配件那麼簡單。近年車美仕在產品與服務布局上持續進化，長期深耕影音主機、安全科技與車聯網應用，逐步打造屬於自己的車用生態系。

其中，車聯網相關業務已成為近年最重要的成長引擎，從硬體整合到數據應用，逐步拉高產品附加價值。目前車美仕在台灣的車聯網註冊會員數，已突破36萬人。這套在台灣驗證成熟的應用模式，也正同步推展到海外市場，成為車美仕出海的重要武器。

展望2026年車美仕總經理劉傳宏對營運前景抱持審慎樂觀態度，並清楚點出四大成長方向。第一，持續強化核心產品競爭力，把原本就做得不錯的產品再拉高一個檔次。第二，加快新產品上市節奏，縮短從研發到市場的距離。第三，深化海外市場經營，讓海外營收結構更加穩健。第四，導入更多數位化與AI應用，全面提升營運效率與客戶服務價值。

此外，車美仕也沒打算只守在小型車用品市場。在既有基礎下，已規劃加大對大型商用車用品的研發與投入，藉此拉寬產品線，為未來營收成長注入新的動能。

值得一提的是，車美仕不只對產品與市場下功夫，在人才發展與職場文化上同樣受到肯定。公司榮獲1111人力銀行「幸福企業金獎」，肯定其在員工關懷、制度完善、職涯發展與工作環境上的長期投入。這也讓外界看到，車美仕在追求營收成長的同時，也同步打造一個能留住人才、具永續性的幸福職場。



