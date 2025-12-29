「車聚結合公益送暖」在地車友攜手「小烏龜烘焙」關懷七大社福單位

【警政時報 江雁武／台中報導】在聖誕佳節前夕，一場原本屬於引擎聲與車友情誼的聚會，悄然轉化為一股溫柔卻有力的公益行動。114 年12月23日，一群熱心車友於台中發起結合「車聚」與「公益送暖」的愛心計畫，透過實際行動認購在地品牌「小烏龜烘焙」點心，將節慶的溫度親手送進七家弱勢照顧單位，共募集670份點心，讓數百名孩童與青少年在寒冬中感受到社會最真誠的關懷。

有別於以往單純交流車輛文化的活動，本次車聚以「一份認購、兩份感動」為核心理念，透過集體力量放大善意價值。主辦單位特別選定曾榮獲「台中十大伴手禮首獎」的小烏龜烘焙作為公益採購對象，不僅支持在地優質品牌，也讓每一筆消費同時成為公益助力，形成良善循環。

值得一提的是，小烏龜烘焙創辦人阿凱本身為腦性麻痺病友，長年以堅韌生命力投入烘焙事業，其故事本身即是一種鼓舞。對於車友們的熱血響應，阿凱深受感動，主動額外加碼捐贈30份點心，以實際行動回饋社會，讓這份愛心在彼此之間持續流動。

本次送暖行動所關懷的對象，涵蓋台中市多元弱勢族群，包括十方啓能中心、慈馨少年之家、大里希望家園、向上社會福利台中光音育幼院、衛生福利部中區兒童之家、台中市惠明盲校，以及臺中市立臺中特殊教育學校。點心雖小，卻承載著節日祝福，也象徵社會對孩子們的陪伴與支持。

然而，主辦方也坦言，這次募集成果只是開始。社福單位所面臨的需求往往是長期且多變的，除了節慶物資，日常更可能急需尿布、奶粉、修繕經費，甚至是最缺乏的志工人力。為此，活動發起人特別呼籲社會大眾：「我們希望這次車聚只是起點，鼓勵大家主動拿起電話，致電這七大機構或鄰近的社福單位，直接詢問『現在最需要幫忙的是什麼？』讓善意能夠精準送達。」



這場在寒冬中展開的公益車聚，不僅為孩子們帶來溫暖，也在社會心中種下一顆持續關懷的種子。當善意不再只是一次性的付出，而是轉化為主動理解與長期陪伴，公益，便真正走進了人們的日常生活。

