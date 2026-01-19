車臣繼承人出事了？ 卡德羅夫之子車禍急送莫斯科 好友貼黑白照引死亡疑慮

車臣共和國首腦之子、車臣共和國總統安全局局長亞當．卡德羅夫( Adam Kadyrov )近期疑似被捲入嚴重車禍，先後被送往首都格羅茲尼與莫斯科的醫院接受治療。 圖：翻攝自 @bayraktar_1love X 帳號

[Newtalk新聞] 車臣共和國首腦拉姆贊．卡德羅夫 ( Ramzan Kadyrov ) 日前驚傳因健康問題被緊急送醫治療，車臣未來的權力更替方向也成為了國際輿論的關注焦點。就在此時，做為首腦接班人選之一的車臣共和國總統安全局局長亞當．卡德羅夫 ( Adam Kadyrov ) 突然傳出因發生嚴重車禍陷入昏迷，被轉送至莫斯科接受治療的消息，相關事件也進一步加強了國際社會對車臣權力交接的關注。

X 推主「Special Kherson Cat」指出，有 2 名車臣消息人士向《自由歐洲電台》( Radio Free Europe )透露情報，宣稱亞當先前乘坐車輛進行移動時被捲入一場嚴重的交通事故之中，隨後被送往首都格羅茲尼新建的共和國臨床醫院接受治療，目前仍處於昏迷狀態且情況危急。

廣告 廣告

「Special Kherson Cat」表示，亞當在被送往醫院後，立即轉入重症監護室接受治療，車臣當局則在第一時間封鎖了所有通往該醫院的道路，禁止任何民眾接近該醫院。隨後，一架俄羅斯緊急情況部的專機突然從格羅茲尼飛往莫斯科，「Special Kherson Cat」推測該架專機的行動可能與亞當遭遇的車禍事故有關。

在傳出亞當可能被送往莫斯科接受治療的消息後，白俄羅斯媒體《NEXTA》也發布報導補充稱，一位與卡德羅夫一家關係密切的終極格鬥冠軍賽 ( UFC ) 哈姆札特．奇馬耶夫 ( Khamzat Chumaev ) 突然透過社群媒體，發布了一張與亞當共同拍攝的黑白合照，並配文 :「只要我們心存善念，就不會有壞事發生在我們身上，願真主保佑」。

《NEXTA》認為，奇馬耶夫突然緬懷亞當的貼文並配以黑白合照的行為，可能象徵著亞當的情形「不容樂觀」，推測莫斯科提供的醫療未能成功救回亞當的性命。雖然亞當不一定能成為下一任的車臣共和國首腦，但許多網友仍對亞當遭受重傷甚至可能已經死亡的消息感到開心，期許車臣盡快脫離獨裁領導人的統治。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

冰島也嚇到 ! 川普盯上格陵蘭引爆北極圈安全危機 2027年急推公投入歐

加速奪島計畫? 1千4百艘中漁船排成320公里長牆 長度直逼台灣

一架從格羅茲尼飛往莫斯科的俄羅斯緊急情況部專機引發網友的廣泛關注，有網友認為亞當可能透過該次航班前往莫斯科接受治療。 圖：翻攝自 @bayraktar_1love X 帳號