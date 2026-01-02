車臣「打卡王」死了？ 傳卡德羅夫被送莫斯科緊急治療 逾一周未露面

車臣領袖卡德羅夫(中)的部隊因為常常高調打卡，卻甚少努力戰鬥，而有「打卡王」的封號。 圖：翻攝自全球視角

[Newtalk新聞] 近期有俄羅斯獨立媒體報導稱，車臣共和國首腦拉姆贊．卡德羅夫 ( Ramzan Kadyrov ) 日前在準備出席俄羅斯總統普丁在首都莫斯科舉辦的會議前，被緊急送往當地醫院接受治療，且至今仍未公開露面。由於卡德羅夫先前就曾多次傳出健康問題，網上開始流傳消息，認為卡德羅夫可能已經過世。截至目前為止，俄羅斯或車臣方面仍尚未針對相關傳言進行說明。

俄羅斯獨立媒體《新版歐洲報》日前發布報導指出，俄羅斯總統普丁在聖誕節期間親自主持了俄羅斯國務委員新年會議，俄羅斯聯邦多個地區皆派遣代表前往莫斯科，準備參與相關活動，其中就包含車臣共和國的最高領導人卡德羅夫。然而，當地時間 24 日，卡德羅夫在抵達莫斯科後健康狀況突然惡化，並於同日晚間被送往俄羅斯總統財產管理部門下屬的中央臨床醫院進行治療。

卡德羅夫身體近況不佳，近來積極培養兒子亞當·卡德羅夫(右)接班。 圖：翻攝自 NOELREPORTS X 帳號

該報導表示，由於俄羅斯方面並未針對此次國務委員新年會議制定任何緊急計畫，該會議被迫在沒有車臣代表的情況下舉行，車臣也成為此次會議中唯一沒有派遣代表參加的俄羅斯地區。一位匿名的卡德羅夫核心圈消息人士接受《新版歐洲報》訪問時，宣稱卡德羅夫在結束莫斯科醫院的緊急醫療救助後立刻啟程返回車臣，且至今仍未公開露面，「他甚至差點失去意識」。

雖然目前沒有任何證據可以證明卡德羅夫在年末拜訪莫斯科期間被送醫治療，但卡德羅夫的健康問題一直都是國際輿論的關注焦點。X 推主「NOELREPORTS」指出，卡德羅夫先前就曾傳出罹患多種慢性疾病以及胰腺等多項病症，推測卡德羅夫可能真的因突發疾病而無法出席普丁主辦的會議。

X 推主「raging545」則引用網傳消息，認為卡德羅夫可能已經過世。「ragung545」強調，「如果相關消息屬實，我其中一個 2026 新年願望就已經實現了；但如果卡德羅夫還活著，我會希望他『長命百歲』並『飽受折磨』」。

