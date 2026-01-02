車行勾結四海幫行騙一條龍 融資放貸再詐上億！6條通主嫌求刑12年

【記者謝亞庭／台北報導】6條通主嫌周詩帆涉嫌經營車行，表面上以經營中古車為業，背地裡卻勾結四海幫海青堂副堂主吳國瑞，與柬埔寨詐騙機房合作，以「強力貸」、「真好貸」話術，引誘詐騙被害人加碼投資、抵押不動產貸款，並從中牟取暴利，不法所得高達1億7404萬餘元。台北地檢署今（2）日偵結，依涉犯《組織犯罪防制條例》等罪嫌，起訴主謀周詩帆、吳國瑞、車行登記負責人張淡緒等8人。

刑事局日前分析「165反詐騙資料庫」，發現多起假投資詐騙案件中，許多被害人在資金遭騙罄之際，均由「強力貸」、「立馬貸」、「幸福好貸」、「真好貸」貸款仲介協助辦理不動產抵押貸款，旋即組成專案小組報請台北地檢署檢察官李明哲指揮偵辦。

廣告 廣告

專案小組調查，本案詐團利用車行「掛羊頭賣狗肉」，幕後老闆實為「6條通」通緝犯周詩帆，表面上以經營中古車為業，背地裡則從事融資貸款牟取暴利，並勾結四海幫海青堂副堂主吳國瑞，與柬埔寨詐騙機房合作，展開一條龍詐騙。

專案小組追查，本案詐騙手法是由柬埔寨詐騙機房先以假投資騙罄被害人現金後，再慫恿被害人抵押不動產貸款持續加碼投資，並以「審核寬鬆」、「快速撥款」話術，介紹被害人加入「強力貸」等Line官方帳號。接著，再由周詩帆派遣員工協助向金主辦理不動產抵押貸款，從中抽取貸款金額10至15%不等的高額服務費。

事成後，車行甚至會派員陪同被害人前往銀行，假冒債權人應付行員關懷提問及警方盤查，確保被害人順利取得款項後，交付詐團車手。

專案小組追出，周詩帆過去涉詐欺等6案遭通緝，刑期分別為1至20年不等，行蹤飄忽不定，且為警方刻意製造查緝斷點。2025年4月間，專案小組在花蓮地區發現周男行蹤，與當地員警兵分17路展開查緝行動，順利查獲吳國瑞、地政士、金主等人，另於太魯閣登山口逮捕周男到案，全案移送北檢偵辦。

北檢今日偵結，依涉《刑法》三人以上以網路對公眾散布而共犯詐欺取財、《洗錢防制法》洗錢、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，起訴主謀周詩帆、吳國瑞、車行登記負責人張淡緒及集團成員、車行員工等9人，並對周男、吳男、張男求刑12年以上徒刑。至於其餘面交車手等人，則另案偵辦中。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

劉寶傑證實3/2回鍋老東家 新節目「會降低政治比例」

理科太太離婚4年戰不停 前夫才獲無罪！被控A百萬又遭訴

高雄商辦創高天花板 農16特區「京城IFC」單坪62萬元成交

