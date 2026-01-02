車行勾結詐團詐騙逾1.7億元 北檢起訴9嫌

（中央社記者林長順台北2日電）吳姓幫派分子與中古車商張姓、周姓男子涉嫌與境外詐團合作，在被害人資金遭騙罄之際，以車行名義協助辦理不動產抵押貸款，詐騙1.7億餘元。北檢今天起訴吳男等9人，並對吳、張、周求刑12年。

檢警調查，新北市一家中古車行掛羊頭賣狗肉，表面上經營中古車為業，實際從事融資貸款牟取暴利。除了招攬一般民眾貸款外，更勾結吳姓幫派分子與柬埔寨詐騙機房合作，展開一條龍詐騙，啃盡被害人所有資產。

廣告 廣告

檢警查出，吳男自去年7月起與境外詐騙集團成立通訊軟體群組，並與中古車行張姓登記負責人、周姓實際負責人、多名汽車貸款部業務等人合作。由柬埔寨詐騙機房先以假投資騙罄被害人現金後，再慫恿被害人抵押不動產貸款持續加碼投資。

檢方表示，吳男擔任台灣「盤口」的角色，引導被害人向周男所設立的「強力貸」、「簡單貸」、「真好貸」貸款，由周男派遣車行員工協助辦理不動產抵押貸款，從中抽取15%高額佣金，並派員陪同被害人前往銀行假冒債權人應付行員關懷提問及警方盤查，確保被害人順利取得款項後，交付詐團車手，總計詐騙被害人1億7404萬餘元。

台北地檢署今天依違反洗錢防制法、刑法加重詐欺罪、組織犯罪條例等罪起訴吳男、周男、張男等9人，並對吳、周、張3人求刑12年。（編輯：黃世雅）1150102