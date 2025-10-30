車行勾結詐團！ 供應車手權利車 再以三成價便宜價賣民眾

嘉義縣警方調查詐欺車手，赫然發現詐騙集團竟然和車行勾結合作，由二手車商提供權利車讓車手使用。（圖／TVBS）

嘉義縣警方調查詐欺車手，赫然發現詐騙集團竟然和車行勾結合作，由二手車商提供權利車讓車手使用，使用2到3周後，車行再以低價買回車子，轉賣給其他民眾，現在車行和詐團都要被移送偵辦，但警方也呼籲，雖然權利車是二手車的三分之一價，但有許多風險。

嘉義縣警方日前展開大規模行動，突襲一家與詐騙集團勾結的二手車行。當警察進入車行時，立即要求所有人蹲下並進行管制。經調查發現，這家位於台南永康的二手車商專門與詐騙集團合作，將權利車讓渡給詐欺車手使用。這些車手利用這些車輛到超商或郵局提領詐騙所得的贓款，完成任務後即被接應離開。

警方在行動中共查扣了20部汽車，包括多輛知名品牌的豪華轎車。根據警方調查，這些二手車商與詐騙集團的合作模式十分精密。車行先將權利車提供給詐騙集團使用2至3週，之後再以低價買回，隨即又提供另一部權利車給詐騙集團。同時，車行將買回的權利車轉賣給一般民眾，不僅利用無辜民眾製造警方辦案斷點，還能從中賺取雙重利潤。

嘉義縣警局刑大大隊長翁士閔呼籲民眾在購買二手車時，一定要選擇有信譽、有保障的車行，並且詳細詢問車輛的前一手所有人資訊。

警方表示，目前詐騙集團和車行相關人員都已依刑法詐欺罪和洗錢防制法等罪嫌進行偵辦，同時警方還在向上擴大追查詐欺集團的其他成員。警方也提醒大家，雖然權利車只需支付一般二手車三分之一的價格，但這類車輛只有使用權而無法過戶給買家，也不能投保保險，隨時可能面臨債權人收回車輛的風險。更嚴重的是，若前任車主涉及犯罪，車輛可能被當作證物查扣，導致買家無法使用車輛，最終只能自認倒楣。

