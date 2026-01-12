車行老闆號召封路競速還毒駕！新北交大逮4人 詢後2罪送辦

警方兵分多路，逮捕號召飆車的楊姓機車行老闆。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市交大去年10月獲報五股區新五路出現封路競速情況，警方調閱監視器蒐證後，本月6日兵分多路至蘆洲區、三重區的宮廟、機車行查緝，逮捕車行老闆26歲楊姓主嫌等4人，現場還查獲毒品，詢後依公共危險、毒品罪嫌將4人送辦。

由於五股區新五路一帶道路筆直、寬敞，並且深夜時分少有人車，因此吸引大批騎士非法競速，開設機車行的楊男多次號召同好，在五股區的道路上非法飆車競速，甚至直接封路阻礙其他用路人通行，周遭住戶更是被改裝機車噪音吵到受不了。

新北市交大經長期蒐證，鎖定26歲楊男涉嫌，本月6日至蘆洲區、三重區、台北市等地宮廟、車行查緝，逮捕楊男及3名競速車手，並查扣2部專供競速用的改裝機車及K他命毒品。楊嫌毒品唾液快篩呈陽性反應，其涉嫌毒駕另分案偵辦。

全案詢後依違反刑法公共危險罪、毒品危害防制條例等移請新北檢署偵辦，並持續追查其他改裝車行及人員涉案情形。新北市交大呼籲，對於危害道路交通安全之飆車行為，將持續以專案方式跨單位合作掃蕩，嚴正執法、決不寬貸，全力維護本市道路交通秩序。

