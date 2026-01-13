南部中心／陳姵妡、劉安晉 高雄報導

台南東區一家車行，驚傳惡性倒閉，被害者在網路發文透露，去車行時發現整個店裡的器具跟設備幾乎都被搬空，老闆也下落不明，傳出老闆疑似在外欠錢，人已經跑路，包含招牌招牌跟設備，也被陸續搬空。





車行驚爆惡性倒閉! 老闆疑欠錢跑路"店被廠商搬空"

連鎖車行驚傳惡性倒閉，器具跟設備幾乎都被搬空。（圖／民視新聞）

走進連鎖車行，一片空蕩蕩，器具跟設備幾乎都被搬空，地上只剩下凌亂的器具，有民眾在網路控訴，這家車行老闆疑似欠錢，人已經跑路，店也被廠商搬空。拆招牌人員：「就是因為他已經取消了，跟公司的合約，所以公司叫我來拆的。」不只總公司人員前來拆招牌，透露已經結束合作，還有廠商前來搬運物品抵債，而車行前一包包垃圾全堆在門口，大門緊閉，前方還停著數台機車，看起來已經歇業。

廣告 廣告





車行驚爆惡性倒閉! 老闆疑欠錢跑路"店被廠商搬空"

連鎖車行驚傳惡性倒閉，總公司人員前來拆招牌，透露已經結束合作。（圖／民視新聞）





這家位在台南東區的車行驚爆惡性倒閉，傳出有多位客人已經付了訂金前來改車或換零件，車都還沒改好，車行卻忽然歇業。主任消保官馮祺雯：「本件機車行歇業，衍生相關預付費用的消費爭議，消費者可以向消保官提出申訴，消保官會盡力聯絡業者，協助消費者處理，目前尚未收到申訴或陳情。」目前到底有幾位受害者，還得進一步釐清，但車行老闆疑似欠債，無預警關門，現在下落不明，受害者能否順利拿回預先支付的訂金或款項，恐怕都還是未知數。

原文出處：車行驚爆惡性倒閉! 老闆疑欠錢跑路"店被廠商搬空"

更多民視新聞報導

不滿同事欠錢不還！竟找天道盟暴力討債 北檢起訴5人

涉貪助理費二審結果出爐！高虹安貪污部份無罪 因這罪判6個月

出獄不到5月砍傷老闆全家 嫌涉殺人未遂被起訴

