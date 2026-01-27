車被兒偷開母怒報警 男子遭警攔查持利器球棒對峙

花蓮縣 / 綜合報導

花蓮新城鄉昨（26）日下午發生一名男子持利器和員警對峙的事件，這名男子因為強行開走媽媽的車，媽媽報警後被員警攔查。但是他下車先拿出利器和員警對峙，後來又從車上拿出另外一把利器和球棒，與警方僵持了好一陣子，經過警方不斷安撫，男子才放下武器，而警方也一擁而上將他逮捕，訊後將他依毀損、竊盜及公共危險罪送辦。

車來車往的大馬路邊，一名黑衣男子，左手拿著球棒右手拿著 利器 ，和面前員警對峙，目擊民眾說：「他拿開山刀對警察，你覺得嘞。」兩名員警不斷和黑衣男子說話，嘗試安撫男子，但他沒有放下武器，還將球棒往地上一丟，員警同步拿出盾牌防護，黑衣男子和警方僵持不下，等到優勢警力趕到現場，4、5名員警一擁而上，將男子壓制在地，送往派出所偵訊。

廣告 廣告

目擊民眾說：「車上還有刀子，最後放一把，放在車頂一把，又去開車，又拿一把。」這是發生在花蓮新城鄉這處馬路邊，昨（26）日下午4點多，35歲身穿黑衣的葛姓男子，向媽媽借車不成，就自己把車開走，而葛姓男子媽媽向警方報案，警方要攔查才上演對峙一幕。

花蓮新城警分局副分局長温劭瑜說：「葛男見警後拒絕停車，並沿路闖紅燈及有蛇行行駛之行為，經警方持續攔查，在光復路與助人街口，成功將其攔下。」}

男子下車後，先拿出 利器 與警方對峙，員警不敢大意持槍喝斥，男子將 利器 放在車頂，又從車內拿出 另外一把利器 及球棒，最後是員警說服他放下武器，終於將男子逮捕，訊後要將他依毀損、竊盜，及公共危險罪移送偵辦。

原始連結







更多華視新聞報導

酒駕被逮縱火燒車！民眾急滅火 「公共危險罪」移送

美科州驚傳恐攻 嫌持武器襲群眾還縱火釀傷

民怨警「持槍.甩棍」攔查嚇壞孩 警歉：獲舉報有山老鼠

