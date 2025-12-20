車被張文燒了！北車前先多處縱火 「聲東擊西」分散警力

即時中心／林韋慈報導

昨（19）日台北市發生震驚社會的隨機砍人事件，嫌犯疑似事先縝密規畫犯案行徑，先後在三處縱火以分散警力，隨後返回租屋處換裝並縱火焚毀住處，再前往台北車站放置煙霧彈，並持刀攻擊保全致死，最終轉往人潮眾多的中山區，進入誠品生活南西店隨機砍傷路人。整起事件共造成4死11傷，包含嫌犯本人最後墜樓身亡。另有民眾將車輛遭焚毀的照片上傳網路，直言恐面臨求償無門的困境。

該名網友表示，沒想到只是短暫停車不到一小時，車輛卻成為這起事件中的受災對象，所幸人平安無事，車輛仍能行駛，但對於後續求償並不樂觀，只盼社會能早日回歸平靜。

另有一名網友指出，自己的重機同樣遭張文縱火焚毀，並在網路上求助，希望有人能提供相關求償管道。據了解，張文在前往台北車站前，於下午3時40分先後至台北市林森北路159巷、119巷及長安東路75號連續縱火，隨後返回台北市中正區住處更衣，並在租屋處縱火後離去。

不少網友分析，張文此舉疑為刻意轉移警方注意力，讓警方因火警疲於奔命，無法在他進行砍人當下集中火力找到他，整體犯案過程顯然曾縝密規畫，甚至今年初才承租的租屋處也成為火窟。據指出，張文在前往誠品南西店前，曾於附近的千慧旅館換裝，他早於12月17日即入住該旅館，距離誠品生活南西店僅約步行1分鐘、約50公尺。





