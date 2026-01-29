車裝GPS解決土方之亂 黃偉哲：政府導正避免造假有什麼不對？

台南市長黃偉哲針對內政部國土署自今年起推動清運車輛加裝ＧＰＳ，並搭配電子聯單申報制度，以解決土方之亂，他認為，現在要求裝設，避免造假到底有什麼不對？(本報資料照片)

因應土方之亂延燒，盜採砂石並違法傾倒廢棄物引發各界重視，國土署今年元旦起要求土方清運車輛必須安裝GPS定位，且進出須使用電子聯單申報卻挨批。台南市長黃偉哲上午接受電台主持人黃暐瀚專訪特別提及這是好的政策，導正過去亂倒土方的情形，到底有什麼不對？

黃偉哲說，水退了、才知道誰沒穿褲子，很多土方來自公共工程與建築業者，以前有一套機制，土方挖出來，可能有一些磚塊或不適合的材料送進土資場，篩完分類後，土方、磚塊去該去的地方。但礙於以前沒有相關規範，從A載運至B，理論上應分類弄好，但實際未必有分類，蓋個章就走了，再載至C後就隨便傾倒。

黃偉哲表示，國土署只不過是把大家避著眼睛、睜眼說瞎話的過程「說白了、講清楚」，落實掌握車輛動線，結果卻被罵。

他說，建商應拿出良心，賣房子賺錢，製造的垃圾就該付費處理，土方車裝GPS定位、使用電子三聯單是好的政策，導正過去亂倒土方的情形。黃偉哲也舉自己常在議會常被罵為什麼垃圾、土方亂倒，高雄也有「天坑事件」，現在要求裝設，不要再造假了，到底有什麼不對？

他提到，尤其現在很多人說車還沒裝等理由，事實上，這個政策講了一年，為何要在最後一個月才抱怨？黃偉哲說，不是因為他是民進黨所以認同行政院，而是這個事情本來就應該要做，但大家以前都不做，欺騙社會，任憑土資場蓋章賺錢，建商委託清運業者亂倒，這樣是不對的，現在把這個情形導正，反而怪起政府來，這個讓人很難理解。

