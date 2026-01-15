車解鎖「安全帽姐」鑽後座1舉動讓人超無奈！苦主傻眼：阿姨妳哪位？

記者陳弘逸／台南報導

陌生人突然上車，卻又不願下車該怎麼辦？台南市仁德區有名女駕駛到超商購物，準備上車時，突有陌生女子頭戴安全帽，趁汽車解鎖之際溜上車，坐在後座不願離開；且開門請人下車，她還把車門拉上，一開一關不願配合，車主只好通報警方求助，巡邏員警到場，人便默默下車逃離；事後苦主把這段奇葩經驗PO網，有人透露，曾遇過這名「安全帽姐」還揭露她的怪異事蹟。

有女駕駛開車到台南市仁德區某超商購物，上車前將汽車解鎖；未料，卻有名頭戴安全帽的女子趁汽車解鎖空檔，從右後方開門鑽上車，隨後便坐在車上，不願下車，駕駛開門要請人下車，未料，她不僅拒絕下車，還主動把門拉上，一開一關令車主相當無奈。

這名「安全帽姐」年約50多歲，頭戴安全帽、戴眼鏡手拿打火機、身穿米黃色的連身外套，在車上動也不動，行為動機不明；事後車主請她下車未果，只好無奈求助警方，安全帽姐見巡邏員警到場，就主動下車逃離。

事後車主無奈，將畫面拍照PO文並在社群揭露這名安全帽姐怪異行徑，並寫下，有人有被這個安全帽姐上過車嗎？我姐姐一上車想說怎麼有聲音，結果被偷偷溜進去車子。

