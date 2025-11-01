車諾比核災禁區驚現詭異藍毛狗 志工疑染化學物質

車諾比核電廠周邊被拍攝藍色毛髮的狗，景象十分詭異。（翻攝X@mog_russEN）

普通狗狗的毛色多為黑、白、黃、金或帶有斑紋，令人震驚的是，車諾比核電廠（Chernobyl Nuclear Power Plant）周邊監視器卻拍到藍色毛髮的狗，這番不尋常的景象讓照顧牠們的志工滿腹疑問，紛紛猜測是否誤觸某種化學物質。

紐約時報》報導，負責照顧這些毛小孩的潔淨能源基金「車諾比狗狗」表示，這些藍色汪星人是40年前核災後遺留在當地的寵物後代，志工們準備抓狗狗去做結紮手術時，意外發現3隻酷炫藍色狗，並將奇特畫面上傳IG，瞬間引爆社群熱議。

當地居民表示就在一週前，這些狗的毛色都還毫無異常。雖然大家都搞不清這變色之謎是怎麼回事，可是機構負責人則認為截至目前為止，這些藍色毛的狗身體狀況依然康健，並且行動活潑，完全沒有生病的樣子。

1986年史上超嚴重的車諾比核災後，居民被迫緊急撤離遺留下許多寵物，之後繁衍出許多後代，自2017年起，「車諾比狗狗」這個暖心計畫就持續援助禁區內的毛小孩，每年都要為隔離區內約700隻狗狗送去愛心食物和醫療照顧。

