車諾比核電廠遭無人機襲擊 防護罩受損「已無法封印輻射」

2025年4月12日，被鋼製防護罩封存的車諾比核電廠4號反應爐，可看見右側頂部有一處破損。路透社



據聯合國國際原子能總署（IAEA）報告，位於烏克蘭與白俄羅斯邊境的車諾比核電廠，今年2月遭遇一次無人機襲擊，導致外層的鋼製防護殼受損，失去主要安全功能，「包含防護能力」，意即無法再揮發封印放射性物質的功用。

綜合路透社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，國際原子能總署5日發布聲明指出，車諾比（Chernobyl）核電廠在今年2月14日遭遇無人機襲擊，引發火災，外層的鋼製防護罩受損，無法再全面阻擋輻射物外洩，應進行重大改建。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，確認防護罩已失去主要安全功能，不過承重結構和監測系統並未受到永久破壞；防護罩的頂部已進行一些有限的臨時維修，但仍必須盡快進行全面修復，防止防護罩發生更多毀損。

車諾比核電廠位於烏克蘭基輔州，在首都基輔以北，靠近白俄羅斯邊境，離俄羅斯邊境也不遠。今年2月14日，車諾比核電廠遭遇無人機襲擊，烏克蘭指控是俄羅斯發動攻擊，俄羅斯則否認。

俄烏2022年2月開戰以來，車諾比不時登上新聞，尤其在俄羅斯入侵的第一週內，俄軍就占領了車諾比核電廠和週邊地區，不過一個月後就撤離，因此車諾比的控制權目前是在烏克蘭手上。

作為世紀核災發生地點，車諾比核電廠備受關注。1986年4月26日，車諾比核電廠4號反應爐爆炸，放射性物質飄散到烏克蘭、白俄羅斯、俄羅斯及更遠的地區。

為封存爆炸後的反應爐殘骸，國際間共斥資21億歐元，打造了一個巨大的鋼製拱形防護罩以包覆住4號反應爐。該防護罩是一個可移動式的巨大裝置，2010年開始動工，2019年才完成，效期設計為100年。

反應爐爆炸過程、以及蘇聯在事後的處理，可從HBO影集《核爆家園》、以及諾貝爾文學獎得主亞歷塞維奇（Svetlana Alexievich）的著作《車諾比的悲鳴》一窺究竟。

