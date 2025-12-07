車諾比核電廠遭無人機襲擊 IAEA：鋼製防護罩受損需重大改建

[Newtalk新聞] 聯合國國際原子能總署（IAEA）報告，今年 2 月，位於烏克蘭與白俄羅斯邊境的車諾比核電廠，遭遇一次無人機襲擊，導致外層的鋼製防護殼受損，失去主要安全功能，而安全功能也包含防護能力，也就是說無法再揮發封印放射性物質的功用。

綜合《路透社》與《CNN》報導，國際原子能總署（IAEA）5 日發布聲明表示，位於烏克蘭的車諾比（Chernobyl）核電廠今年 2 月 14 日遭無人機攻擊，引發火災，導致包覆 4 號反應爐的鋼製防護罩受損。IAEA 警告，受損的外層結構已無法完全阻擋輻射物外洩，需進行重大改建。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）表示，確認防護罩已失去主要安全功能，不過承重結構和監測系統並未受到永久破壞；防護罩的頂部已進行一些有限的臨時維修，但仍必須盡快進行全面修復，防止防護罩發生更多毀損。

車諾比核電廠位於基輔州北部、鄰近白俄羅斯邊境，距離俄羅斯也不遠。針對 2 月的攻擊事件，烏克蘭指控是俄羅斯所為，但俄羅斯方面予以否認。

自俄烏戰爭於 2022 年 2 月爆發後，車諾比安全狀況屢成國際焦點。戰事初期，俄軍一度佔領該核電廠及周邊區域，後於一個月後撤離，目前由烏克蘭重新掌控。

車諾比因 1986 年 4 號反應爐爆炸引發史上最嚴重核災之一，至今仍是全球關注焦點。為封存反應爐殘骸，國際社會共同投入 21 億歐元打造巨大鋼製拱形防護罩。該結構於 2010 年動工、2019 年完工，設計使用期限為 100 年，原本被視為長期安全屏障，如今卻因戰火再度受到威脅。

