車諾比核電廠防護牆受損 IAEA：已失去主要安全功能

車諾比核電廠4號機組上方覆蓋的「新安全圍阻體」鋼骨結構外層，被打破好幾個大洞，國際原子能總署IAEA表示它「已經失去主要安全功能，包括封閉能力」。

也就是說，這座被外界稱為「新石棺」的防護結構，用來阻止放射性物質外洩的能力已經喪失。IAEA認為修復工作至關重要。

不過研究過車諾比災難後果的英國環境專家吉姆史密斯告訴BBC，不需要恐慌，因為受污染的灰塵被厚厚的混凝土石棺所封閉，也就是最裡層由蘇聯1986年建造，用來先封住當年4月爆炸後的放射性物質；2019年完成新石棺，以鋼骨鋼板拱形結構將整個舊石棺完全罩住，以達到再次封閉，讓放射性塵埃永不外洩。

廣告 廣告

新石棺今年2月被無人機攻擊炸出洞，但內部原始的混凝土石棺並未直接外露。

俄烏衝突尚未停歇，且包括以美國為首的和談正持續調停，現在傳出美國總統川普可能會放棄，因為烏克蘭腐敗的富豪紛紛逃離家園。

英國《衛報》7日報導，川普長子小唐納在一場中東會議中表示，烏克蘭總統澤倫斯基正在延長戰爭，因為他知道一旦戰爭結束，他絕對不可能在選舉中獲勝。他形容澤倫斯基在左派中幾乎被奉為神，但他認為烏克蘭比俄羅斯更腐敗。

至於正在進行的和談，川普7日也說出自己的感受。

川普表示，「我得說我有點失望，因為澤倫斯基總統到現在還沒有讀過這份提案，俄羅斯方面對此提案沒意見。」

烏克蘭總統澤倫斯基6日跟美方代表、川普特使魏科夫女婿庫許納通話，表示美方了解烏克蘭的基本立場，「這次對話是有建設性的，但並不容易」。

更多公視新聞網報導

烏克蘭總參謀部首證實 以美遠程飛彈系統打擊俄

俄烏雙方持續烏東激戰 雙方皆宣稱戰況有所斬獲

開戰以來普丁首度提議雙邊談話 烏克蘭：不排斥任何形式磋商

