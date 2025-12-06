車諾比核電廠防護罩受損 波及主功能

記者潘紀加／綜合報導

聯合國「國際原子能總署」（IAEA）5日證實，烏克蘭北部車諾比核電廠的防護罩，於今年2月遭自殺無人機攻擊造成結構破損，無法發揮主要安全功能，後續必須進行全面性修繕，進而確保長期安全。

英國《衛報》（The Guardian）報導，車諾比核電廠4號反應爐外圍的防護層，曾於2月遭受不明無人機襲擊；IAEA署長葛羅西則說，根據上週最新檢查結果顯示，雖然承重結構和監測系統並未遭永久性損壞，但牆體結構出現明顯的大面積破損，必須接受全面性修繕作業，才能有效降低輻射外洩風險。而烏克蘭政府也發表聲明，指責俄羅斯軍方的無人機需為該起攻擊負責。

報導指出，車諾比核電廠於1986年發生嚴重爆炸事故，導致核災輻射物質外洩，儘管該電廠最後一座反應爐已於2000年停止運作，烏克蘭政府仍斥資15億歐元（約新臺幣547億元），在損毀的4號反應爐外圍，打造鋼製密閉結構的防護罩，並於2019年完工啟用。

報導還說，烏俄戰爭爆發初期，俄軍部隊曾一度占領部分廠區，作為後續發動攻擊的集結區域；目前核電廠周邊區域雖暫無輻射外洩風險，但這起事件也凸顯戰爭衝突可能危及關鍵基礎設施，值得各界持續關注。