車諾比核電廠防護罩遭無人機損壞 失去主要安全功能

（中央社基輔5日綜合外電報導）聯合國核能監管機構今天說，受到烏克蘭戰火蔓延的車諾比核電廠，原本為遏止1986年核災輻射物質而建的防護罩，因無人機攻擊已無法發揮主要安全功能。烏克蘭將這起攻擊歸咎於俄羅斯。

路透社報導，國際原子能總署（IAEA）表示，上週檢查2019年完工的鋼製密閉結構時發現，今年2月發生的無人機襲擊造成該結構損壞、功能退化，2月正值俄烏戰事進入第3年之際。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）在聲明中說，這次檢查「確認（防護結構）已失去主要安全功能，包括封閉能力，但也發現承重結構和監測系統未受到永久性損壞」。

葛羅西說，目前雖然進行修復，「但全面性修繕仍屬必要，以防止進一步退化並確保長期核能安全」。

聯合國2月14日通報，烏克蘭當局表示，一架攜帶高爆彈頭的無人機擊中車諾比核電廠，引發火災並損壞了遭1986年事故摧毀的4號反應爐外圍防護層。

烏克蘭當局表示，該無人機屬於俄羅斯。俄羅斯則否認攻擊該電廠。

聯合國2月說，當地輻射值維持正常且穩定，未收到輻射外洩通報。

1986年車諾比核電廠爆炸事件導致輻射蔓延歐洲，當時蘇聯當局動員大量人力與資源應對。該電廠最後一座仍在運作的反應爐於2000年關閉。（編譯：林沂鋒）1141206