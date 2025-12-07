車諾比「新石棺」被無人機炸出大洞 結構受損無法有效阻輻射外洩
編譯張渝萍／綜合報導
俄烏戰爭戰火波及烏克蘭車諾比核災反應爐上的輻射防護罩「新石棺」，導致結構受損無法有效阻擋輻射外洩。烏克蘭指控是俄羅斯無人機攻擊造成，俄國則否認攻擊該設施。
新石棺2019才完工
路透報導指，今年二月，一架無人機俗稱新石棺的在「新安全圍阻體」（New Safe Confinement）上炸出一個洞。國際原子能總署（IAEA）檢查後6日宣布，攻擊讓「新石棺」結構受損，無法有效阻擋輻射外洩。
新石棺是由歐洲主導、耗資15億歐元（約546億元台幣）建造，工程團隊先在附近地點組裝完成，再透過軌道滑移覆蓋在毀損的反應爐上，工程2019年完工。IAEA表示，上周對這座鋼製遮蔽結構的檢查發現，無人機的衝擊已使讓結構受損。
車諾比核災輻射事故
1986年的車諾比爆炸發生於烏克蘭境內，當時該地仍屬蘇聯、受莫斯科管控的時期，核災事故發生後，輻射散布至歐洲各地。
為了阻擋核熔毀，蘇聯當局匆忙在反應爐上建起一座僅有30年壽命的混凝土「石棺」。新的遮蔽結構原本是要在未來數十年中安全封存輻射，並完成拆除石棺、受損的反應爐建築以及熔融核燃料本體的最終工程。
結構受損喪失阻隔輻射能力
IAEA總幹事葛羅西（Rafael Grossi）表示，檢查任務「確認防護結構已喪失其主要的安全功能，包括阻隔能力，但也發現其承重結構與監測系統並未遭受永久性損傷」。葛羅西說，部分修復工作已完成，「但要防止進一步惡化並確保長期核安全，仍必須進行全面修復」。
聯合國今年2月14日的報告中指出，烏克蘭當局表示，一架搭載高爆 （high explosive）彈頭的無人機擊中該電廠，引發火災並損壞反應爐周邊的防護包層。烏克蘭稱該無人機來自俄羅斯，莫斯科則否認攻擊該電廠。
聯合國當時表示，輻射水平仍維持正常穩定，也沒有任何輻射外洩的通報。
俄羅斯軍隊曾在2022年2月全面入侵烏克蘭初期，為了向首都基輔推進，佔領該電廠及周邊地區逾一個月。
澤倫斯基與魏科夫、庫許納通話
外界相當關心俄烏戰爭是否能在年底前帶來好消息。先前美俄與美烏分別針對新的停火協議草案討論後，目前情況仍不明朗。相較美烏態度樂觀，克宮不斷釋放出不滿意的訊號。
根據BBC 6日報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，他已與美國總統川普的特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普的女婿庫許納（Jared Kushner）進行了一通「非常具建設性」的電話會談。
澤倫斯基說，他們討論了如何確保俄羅斯，遵守任何可能達成的終戰協議，而他本人「決心」繼續與美國合作。澤倫斯基在X上表示：「烏克蘭決心以誠意與美方合作，真正實現和平。」
他說：「我們討論涵蓋了許多面向，並檢視了各種重點，以確保能終止流血、消除新一輪俄羅斯全面入侵的威脅。」
莫斯科持續轟炸
烏克蘭官員也從邁阿密加入這通電話，烏國官員目前正在邁阿密進行第三天的談判；然而，莫斯科似乎尚未做出任何讓步，並持續對烏克蘭發動大規模轟炸。
報導指，俄羅斯在夜間再次對烏克蘭進行空襲與飛彈攻擊，引發烏克蘭歐盟盟友的譴責。法國總統馬克宏在社群媒體上表示，他已與澤倫斯基通話並表達「全力聲援」。
馬克宏補充：「法國決心與所有夥伴合作，以推動降級措施並促成停火。」
稍早馬克宏已證實，他將於周一（8日）在倫敦與澤倫斯基、英國首相施凱爾（Keir Starmer）以及德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會談，重點將放在美烏正在商討的安全保障內容。
