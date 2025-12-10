車諾比「藍色狗」不是輻射突變？教授分析
[NOWnews今日新聞] 1986年發生的車諾比（Chornobyl）核事故至今已經39年，非營利組織「潔淨未來基金會」（Clean Futures Fund, CFF）合作的「車諾比之犬」（Dogs of Chernobyl）計畫，近期曝光了一段「藍色狗狗」的影片，引發網路熱議，質疑是否為輻射導致基因突變？不過，生物學家分析，事實的真相可能會讓人覺得噁心。
根據福斯新聞報導，烏克蘭車諾比核電廠管制區（Chernobyl Exclusion Zone）出沒的神秘藍狗，背後可能有一個令人驚訝的原因。今年稍早拍攝的照片顯示，在烏克蘭 1986 年核災現場，有幾隻毛皮呈亮藍色的狗在遊蕩，在網路上引發了猜測，包括輻射和基因突變等問題。
然而，在潔淨未來基金會組織擔任科學顧問的學者表示，這些猜測離事實太遠；南卡羅來納大學（University of South Carolina）的穆索（Timothy Mousseau）教授在「車諾比之狗」（Dogs of Chernobyl）的 Facebook 帳號上指出，這些狗之所以呈現藍色，可能來自一個被打翻的流動廁所，這些狗在糞便藍色除臭染劑中打滾，就像狗時常做的那樣。
穆索指出，這種行為類似於有些狗會被貓砂盆吸引，這種藍色的狗，只是狗狗不衛生行為的一個跡象，正如任何狗主人所知，大多數狗什麼都吃，包括糞便，儘管社群媒體上眾說紛紜，這些狗的藍色毛皮「並不能代表任何形式的突變或對輻射的演化」。
「車諾比之犬」是一個負責照護車諾比隔離區大約 700 隻狗的計畫，隸屬於非營利組織「潔淨未來基金會」最初在 10 月份分享了這些藍色犬的照片。該組織未能捕捉到這些動物以確定其不尋常顏色的來源。
根據該組織的說法，在車諾比核電廠爆炸發生後，當超過 12 萬人員被告知立即離開時，許多狗被留在了後面。被撤離的人員不允許攜帶任何無法自己搬運的東西，他們的寵物必須被留下，儘管他們被告知三天後會回來，但自此從未返回，他們的寵物變成了流浪動物。」
