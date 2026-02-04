車貞媛爆7月將嫁河正宇 經紀公司：交往中尚未決定婚事

【緯來新聞網】南韓演員河正宇近日被報導將於7月與女友車貞媛結婚，引發外界關注。對此，其所屬經紀公司Workhouse Company公開表示，兩人雖確實交往，但目前未有結婚計畫。河正宇的父親、資深演員金容健亦透過媒體強調「尚未談及婚事」，澄清誤傳內容。

車貞媛爆7月將嫁河正宇。（圖／翻攝IG ）

誤報河正宇、車貞媛婚訊引發關注

韓國娛樂媒體《Dispatch》於近日指出，47歲的河正宇與36歲的演員車貞媛自2020年起穩定交往，雙方近期開始考慮未來婚姻安排。部分報導更具體提及婚期可能訂於7月，引起廣泛討論。然而，河正宇方面迅速否認此消息，強調尚未有具體婚禮計畫，並指出相關資訊純屬揣測。



河正宇、車貞媛交往過程

河正宇自2002年以來活躍於影視圈，代表作品包括《追擊者》、《黃海追緝》、《與神同行》等，並曾以導演身份執導《許三觀》、《喬王出任務》等片。其最新電視劇《在韓國成為房東的方法》將於3月14日在tvN播出。據了解，他與車貞媛因工作場合認識，交往初期保持低調，近年來才逐漸被媒體捕捉到共同活動的畫面。車貞媛則因在電視劇《她很漂亮》中的演出而廣為人知，並持續參與多部戲劇演出。



經紀公司回應

經紀公司Workhouse Company於聲明中表示：「河正宇與車貞媛目前穩定交往中，但尚未確定結婚計畫，也無安排於夏季舉行婚禮。」



河正宇的父親金容健則指出，最初接受媒體詢問時僅表示「若是真的就恭喜他」，不料被誤解為承認婚訊。他補充道：「如果真的有結婚消息，我會親自對外宣布。」目前雙方皆未就婚期提出明確說法，強調一切仍以工作為重，相關動向仍待未來進一步確認。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

謝金燕回來了開唱倒數！寬姐昔日被他酸「低俗」隔11年相遇

吳卓源挑大梁第一部電影！套上貼身旗袍自認輸給她