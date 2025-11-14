車貼「1貼紙」送飲料？網揭「三節發放」：傳說是真的！

生活中心／王靖慈報導

日前有計程車司機發文證實，車身貼有維大力廣告貼紙的同行，可以在三節時段到指定地方領取整箱免費的維大力飲料，文中原PO驚嘆：「原來傳說是真的！」，隨後貼文一出，立刻引發許多網友熱議。









車身貼「1貼紙」免費搬整箱飲料！「三節都給」網友親測：傳說是真的

原PO曬出自己領取飲料的畫面。（圖／翻攝「hualien_humen_taxi」Threads）

一名計程車司機曾於5月在Threads上，分享自己的計程車有貼上「維大力貼紙」，竟然真的可以領到維大力喝，讓他驚喜的表示：「原來傳說是真的，車身願意貼維大力就有維大力喝，我以為只是傳說」，隨後也曬出他前往領取維大力的照片，畫面中可看到有好幾箱維大力被疊起，有位工作人員正在一旁幫忙協助，新奇畫面讓網友前來朝聖，貼文直至現在已經有2.7萬次瀏覽數。

車身貼「1貼紙」免費搬整箱飲料！「三節都給」網友親測：傳說是真的

有網友表示領取是在三節發放。（圖／翻攝「hualien_humen_taxi」Threads）





貼文底下也引發網友討論，其中一位計程車司機於底下分享自己的經歷，無奈表示雖然有領過，但車號登記問題遇到一些困難，導致他多次不能領取，最後就貼紙撕掉。還有網友分享領取是「三節發放，一次一箱」，也就是過年、端午節、中元節時，能拿到免費飲料，還透露雙北的司機是要去三重的維大力搬運飲料。其他網友則興奮留言：「我也要」、「我超愛喝維大力！如果自家車貼也有嗎」、「真的嗎？」，另外也有網友逗趣用廣告詞留言：「義大利人貼會比較多箱嗎？還是只能換一句水啦」，不過底下也有人提醒這是「只有計程車才能貼的」，讓大家注意。













