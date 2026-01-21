車資不足徬徨求助 基警暖心守護助老婦平安返家

圖說：基隆市第三分局碇內派出所警員廖昱愷。

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】115年1月19日深夜，一名營業小客車司機神情焦急地走進基隆市警察局第三分局碇內派出所，表示車上一名年約80歲的乘客因車資不足、無法返家，請求警方協助。

警方了解後得知，吳姓老婦人於本轄源遠路搭乘計程車欲返回宜蘭，途中才發現隨身攜帶現金不足，面對深夜返家無門，顯得徬徨無助。司機擔心其安全，遂將老婦人載往派出所，盼由警方協助。

員警林哲維、廖昱愷見狀後，立即主動上前關懷，溫言安撫老婦情緒，並請其入所休息，貼心提供茶水。經耐心詢問，老婦人因年事已高，對近期經歷記憶模糊，一時無法清楚說出住處及年籍資料。員警不急不躁，持續陪伴並細心引導，終於協助老婦想起家人聯絡電話，順利聯繫家屬。

不久後，家屬趕抵派出所接回老婦人，見到警方細心照料、暖心守護，頻頻向員警致謝，感動地表示：「還好有警察幫忙，真的很安心。」在警方陪伴下，老婦人平安返家，畫面溫馨感人。

基隆市警察局第三分局表示，警方不僅肩負維護治安的責任，也持續以同理心守護民眾生活安全與心理關懷。呼籲民眾，家中若有年長或記憶力退化的親友，建議隨身配戴可辨識身分及聯絡方式之物品，若遇緊急狀況，請即時向警察機關或相關單位尋求協助。