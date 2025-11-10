車載4孫疑嬉戲害分心 翁撞路邊車後墜荔枝園5傷
彰化縣 / 綜合報導
彰化縣芬園鄉一名65歲陳姓男子開車，車內載著4個孫子，疑似因為小朋友在車內嬉戲導致駕駛分心，碰撞到路邊停放的轎車，接著兩輛車都翻落到路邊的荔枝園，陳姓男子的車四輪朝天翻覆，車內5人都受傷，其中一名6歲男童傷勢嚴重，右小腿骨折，但幸好5人意識都清楚，沒有生命危險。
一輛轎車四輪朝天，翻覆在路邊荔枝園當中，車內還有1名乘客受困，救護人員抵達，立即拿出長背板以及破壞器材，嘗試把車內的人救出來。
彰化縣消防局獲報，在芬園鄉，一名65歲陳姓男子昨(9)日下午開車，車內載著4個孫子分別2男2女，都坐在後座，經過彰南路四段，當時疑似小朋友們在後座嬉戲，導致陳姓駕駛分神，一個不注意，車子先擦撞到路邊停放的轎車，車輛接著失控，最後兩輛車都翻落到2米深的斜坡，掉到荔枝園內。
彰化交通分隊長翁維辰說：「所幸一名駕駛及四名乘客經送醫救護後，意識清楚，均無生命危險，酒測值為0。」當時車內的小朋友，分別有6歲、9歲男童，還有5歲跟11歲的女童，其中6歲男童傷致比較嚴重右小腿骨折，其他三個小朋友跟駕駛，都出現身體擦挫傷跟瘀血，但阿公開車載孫子以及孫女，在路途中失控翻車，所有人不只受傷也受到不小驚嚇，幸好5個人意識都清楚沒有生命危險，車禍確切詳細肇因，後續仍待警方持續釐清。
更多華視新聞報導
中國駕駛倒車不慎翻落 農婦驚險躲過一劫
載爸媽採草莓 聊到忘我！過彎失控「躺」草莓園
暴衝撞壞4輛汽機車！ 駕駛疑「低頭撿食物」分心肇禍
其他人也在看
黃明志口供稱「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突身亡 警方將申請二度延扣
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐說到，自黃明志投案以來，已經近90小時無法與他接觸，難以得知其身心狀態。而黃明志的口供指出，10月22日下午1時許，他與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝專案，當時女方說想稍微沖洗一下，進了廁所30分鐘卻都沒有聽見水...CTWANT ・ 1 天前
黃明志曝她「浴室30分鐘」經過！律師揭「最新調查」嘆1事
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，5日投案，目前遭警方留置調查。據了解，目前已經近90小時無法與律師會面，身心狀況成謎。民視 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
田中馬拉松「88888」選手心臟突驟停！他竟是不鏽鋼上市公司老闆
彰化縣9日上午田中馬拉松賽事中，一名62歲的張姓選手在比賽回程時突然昏倒，失去呼吸和心跳。幸運的是，周圍的民眾和消防隊員迅速展開救援，進行心肺復甦術（CPR），最終成功將他從鬼門關拉回來。據了解，張男是不鏽鋼加工上市公司老闆，平日熱心公益，已連續三年捐款百萬元支持田中馬拉松。此次參賽號碼為88888，數字巧合與台灣諧音「發」一樣，順利化險為夷，也讓地方人士直呼「做好事有好報！」中天新聞網 ・ 17 小時前
養車 10 年成本調查：Tesla 負擔最小！最貴品牌竟破 50 萬元
買車之後面臨的養車成本是消費者購車考量重點之一，《消費者報告》公布最新的 10 年養車成本調查，其中 Tesla 憑藉電動車的優勢，成為養車成本最便宜的品牌，而 Land Rover 則是 10 年養車成本最高品牌，兩者之間的差距超過 3 倍。自由時報汽車頻道 ・ 19 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 1 天前
2025日本移動展｜Toyota亮出新王牌 改款RAV4與Land Cruiser入門版一起來了
同為主場作戰的豐田集團在2025 Japan Mobility Show使用了整個Tokyo Big Sight南展館一樓展區，豐富的展車內容與深厚發展底蘊包含了新車、概念車、技術以及部分歷史回顧，針對Toyota品牌就已有相當多內容可以研究討論，重點當然擺在了全新亮相的大改款RAV4以及Land Cruiser系列最迷你成員FJ之上，除此之外還有哪些有趣的呢？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 4 小時前
Honda 跨界跑旅 ZR-V 新年式配備升級！強化動感風格 台灣確認年底見
已確認將在今年底舉辦的 2026 台北新車暨新能源車大展登場的 Honda 跨界跑旅 ZR-V 近日在巴西迎來新年式版本，透過配備升級來強化競爭力，當地僅提供 Touring 單一車型選擇，售價為 214,500 雷亞爾，約台幣 124.7 萬元。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場
台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。自由時報 ・ 1 天前
6連霸里長楷模淪詐騙慣犯 里民2000萬房遭930萬賤賣
前新北市三重區五順里長洪嘉仁，過去曾連霸6屆里長還獲得新北市特優里長楷模殊榮，不料他卻淪為詐騙慣犯，今年5月才被指控盜用里民印章偽造本票，等里民死後聲請強制執行，害家屬差點流離失所，不料他6日又因2022年里長任內，詐騙個資賤賣里民房產，被新北市警方依《貪污治罪條例》移送地檢署偵辦。鏡報 ・ 1 天前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 1 天前
億級豪車2／賣的不是車而是自由 BRABUS打造富豪們獨一無二「大玩具」
7日上午，記者走進三一國際位於台北市內湖區的保養廠，廠內約只有10台車在進行相關作業，但整個廠間的車輛總價值突破上億，從市價上千萬的BRABUS 600到破4800萬元的BRABUS 800 Adventure XLP，每一台都是駕駛們的「夢中情車」，當中的每一個細節更藏著車主的要求與期待。 「...CTWANT ・ 1 天前
MG 11月購車優惠最低59.9萬起！入主指定車款再享tokuyo美腿機
迎接年末購車旺季，MG Taiwan宣布11月購車優惠正式開跑，全車系皆符合新購小客車貨物稅減徵資格，消費者享受政府推動的購車稅賦優惠之外，亦可輕鬆入手兼具安全與質感的超規滿配好車。同時，為回饋消費者熱烈支持，凡於本月入主指定車款，除了提供多項靈活的購車貸款方案可供選擇，更可享有tokuyo多會鬆踝旋美腿機或Panasonic溫感氣動足腿按摩靴二選一，讓車主在享受駕馭樂趣的同時，也能擁有極致放鬆的居家時光。MG以「超規滿配」的產品實力與靈活購車方案，持續提供消費者兼具安全、舒適與價值的理想選擇。Zeek玩家誌 ・ 23 小時前
「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷
彰化僅國中畢業、不具牙醫資格的的莊姓男子在田中鎮開設牙醫診所長達28年，替患者做假牙、磨修牙齒等醫療行為，彰化地院一審依...聯合新聞網 ・ 1 天前
高雄「大姐頭」劉美枝辭世享壽87歲！ 兒豪捐百萬善款完成母遺願
高雄地方知名的「大姐頭」劉美枝於上月底辭世，享壽87歲。她以豪爽的個性和長期的公益活動而受到社會各界的尊敬，然而如今傳出噩耗，也讓當地居民相當震驚，而她的兒子苓雅區民主里長陳文程也曝光，母親生前最後遺願。中天新聞網 ・ 18 小時前
慘遭媽媽拐賣至東京，12歲泰國少女被迫月接60客！淚訴「想回家上學」，惡母已在台灣落網
日本東京近日爆出一樁未成年跨國人口販運的犯罪事件，不只震撼當地媒體和輿論，由於受害當事人來自泰國，此事很快也引起曼谷方面高度重視。東京都文京區湯島地區一棟舊大樓內，一家個室按摩店被警視廳破獲非法僱用12歲泰國籍少女從事風俗「工作」，警方尋線逮捕店舖老闆細野正之，以及負責管理的泰籍員工吉塔亞波恩（Homchan Kittayaporn）。綜合日媒報導，按摩店店......風傳媒 ・ 1 天前
惡作劇過頭！自助餐煎台 遭少年丟「洗衣球」
台北市一間自助餐店遭到四名少年惡意丟洗衣球進煎台，導致煎台冒出白煙，險些引發火災。這些少年在附近的娃娃機店夾到洗衣球後，竟兩度將其丟入營業中的煎台，造成食安疑慮與營業損失。店家蘇老闆表示，若客人因此誤食或發生火災，後果不堪設想，已至派出所備案，但警方表示因未造成實質傷害，僅能提供法律諮詢，建議向衛生局通報。此事件凸顯青少年惡作劇行為可能帶來的嚴重公共安全風險。TVBS新聞網 ・ 1 天前
逼讓博愛座！北捷「白髮嬤」雨傘打傷女童 檢起訴建請法官處重刑
9月間，在台北捷運強逼「Fumi阿姨」讓出優先席反被踹飛的白髮曾姓婦人，於2024年間同樣為逼一對父女起身讓博愛坐，竟然直雨傘打傷女童。台北地檢署10日將曾婦依故意對兒童犯傷害等罪起訴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
勞工退休有2筆錢可領！這筆不用65歲「在職也能領」 專家曝1請領方式最划算
勞工退休到底能領幾筆退休金？很多人搞不清楚「勞工退休金」與「勞保」的差別，其實兩者是不同制度。一般勞工退休後，通常可以請領2筆退休金，分別是勞保老年給付與勞退金，但兩者是不同制度，各自有不同請領資格和計算方式，一是勞保老年給付，法定請領年齡逐年調高，現已提高至64歲，2026年起為65歲，才能領到全額年金。另一筆為勞退金，新制勞退專戶的錢，是一種強制雇主提撥......風傳媒 ・ 17 小時前
逾470萬人完成 普發現金1萬今全面開放登記
[NOWnews今日新聞]全民普發1萬元「登記入帳」，11月5日起開放為期5天預登記，採身分證字號或居留證號尾數分流方式，截至今（10）日上午8時為止，已超過470萬人登記，還沒登記者的人也不用緊張，...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前