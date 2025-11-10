車載4孫疑嬉戲害分心 翁撞路邊車後墜荔枝園5傷

彰化縣 / 綜合報導

彰化縣芬園鄉一名65歲陳姓男子開車，車內載著4個孫子，疑似因為小朋友在車內嬉戲導致駕駛分心，碰撞到路邊停放的轎車，接著兩輛車都翻落到路邊的荔枝園，陳姓男子的車四輪朝天翻覆，車內5人都受傷，其中一名6歲男童傷勢嚴重，右小腿骨折，但幸好5人意識都清楚，沒有生命危險。

一輛轎車四輪朝天，翻覆在路邊荔枝園當中，車內還有1名乘客受困，救護人員抵達，立即拿出長背板以及破壞器材，嘗試把車內的人救出來。

彰化縣消防局獲報，在芬園鄉，一名65歲陳姓男子昨(9)日下午開車，車內載著4個孫子分別2男2女，都坐在後座，經過彰南路四段，當時疑似小朋友們在後座嬉戲，導致陳姓駕駛分神，一個不注意，車子先擦撞到路邊停放的轎車，車輛接著失控，最後兩輛車都翻落到2米深的斜坡，掉到荔枝園內。

彰化交通分隊長翁維辰說：「所幸一名駕駛及四名乘客經送醫救護後，意識清楚，均無生命危險，酒測值為0。」當時車內的小朋友，分別有6歲、9歲男童，還有5歲跟11歲的女童，其中6歲男童傷致比較嚴重右小腿骨折，其他三個小朋友跟駕駛，都出現身體擦挫傷跟瘀血，但阿公開車載孫子以及孫女，在路途中失控翻車，所有人不只受傷也受到不小驚嚇，幸好5個人意識都清楚沒有生命危險，車禍確切詳細肇因，後續仍待警方持續釐清。

