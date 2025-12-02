車輛停妥再移動！台中84歲翁公車上跌倒命危 送醫搶救中

一名84歲老翁準備下車時突然跌倒，一度失去呼吸心跳。（翻攝畫面）

台中市今（2日）上午一名84歲潘姓老翁搭乘豐原客運206路，在車輛行經東勢區豐勢路、準備按鈴下車的過程中突然跌倒，當場失去生命跡象。救護人員到場急救後，送往東勢農民醫院治療，老翁目前已恢復呼吸心跳，但仍昏迷中。

警方表示，事故發生在上午10時49左右。當時潘姓老翁從座位起身，準備按鈴下車，疑似因司機減速或緊急煞車，使老翁重心不穩摔倒。司機聽到異聲回頭查看，發現潘男倒臥在車廂內，立即停車並撥打119求助。

消防救護人員到場後，發現老翁一度無呼吸心跳，立刻施作CPR等急救處置，並送往東勢農民醫院救治；老翁妻子獲報後，也立刻趕往醫院陪護，老翁目前轉往童綜合醫院搶救，已恢復呼吸心跳，但仍昏迷中。

警方初步酒測顯示，謝姓司機酒測值為0，排除酒駕因素。東勢分局指出，現場沒有發現外力推擠跡象，初步研判為乘客自行跌倒導致意外。但仍需進一步調閱公車監視器，釐清老翁摔倒的真正原因及責任歸屬。

