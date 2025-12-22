車輛停用報廢線上就能辦 不吃虧又便利

汽、機車若已確定不堪使用，請儘速至就近監理機關辦理報廢登記，燃料費僅計徵至報廢前一日，避免持續累計造成金錢損失；完成報廢登記後，車輛可交由經環境部認證補貼的回收機構代為處理，還有獎勵金可以拿。

高市所旗山監理站今(廿二)日說明，辦理車輛報廢及繳銷，現在可不用臨櫃辦理了！公路局為便利平日無法至監理機關洽公的民眾，於「監理服務網」(https://www.mvdis.gov.tw/)提供自用小型車及機車辦理「車牌報廢、繳銷」線上服務，只需於線上提出報廢或繳銷申請，同時繳清汽燃費及交通違規罰鍰，並於十日內將號牌郵寄回監理所(站)即可完成登記，系統受理完成後，會自動寄送報廢證明至民眾填寫之電子信箱供車主留存。

旗山監理站提醒，報廢車輛應妥善處理，切勿任易丟棄、送人或交予不明廠商，如該車日後被查獲行駛道路，將依法究責於車主補徵燃料費；車體回收可撥打資源回收專線○八○○○八五七一七，交由環保機關核可之回收商處理。