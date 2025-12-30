車輛安全中心公布4款車測結果 LUXGEN n7 獲得5顆星 YARIS CROSS 得到4顆星

車輛安全中心12月29日正式公布 TNCAP 第七、第八順位受評車型的評等結果，YARIS CROSS 得到4顆星，納智捷n7 獲5顆星。（圖片來源／車輛安全審驗中心）

為提供消費者新車安全資訊，促使車輛產業升級，提升國內車輛安全性，國內推動臺灣新車安全評等計畫(TNCAP)，在完成 114 年第四季四車型挑選、購置、試驗及評等相關作業後，12月29日正式公布 TNCAP 第七、第八順位受評車型的評等結果，HYUNDAI CUSTIN獲得4顆星，HYUNDAI TUCSON L 獲得3顆星，以及車輛業者自費申請評等二車型的評等結果，TOYOTA YARIS CROSS 獲得4顆星，LUXGEN n7 獲得5顆星。

2025年 9 月 30 日公告三車型 TNCAP 評等結果後，財團法人車輛安全審驗中心針對第四季四車型（HYUNDAI CUSTIN、HYUNDAITUCSON L、TOYOTA YARIS CROSS 及 LUXGEN n7），依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」執行 TNCAP 主動、被動安全評等試驗，辦理完成計分及轉換星級評等。

廣告 廣告

一共測試4款車，按照國際標準測試

結果說明如下，其中 TOYOTA YARIS CROSS 及 LUXGEN n7 車型首次分別選擇交通部新增指定的西班牙 IDIADA 及美國 CALSPAN國外檢測機構執行試驗，國內外送測作法皆一致，均依 TNCAP 規章辦理，展現業界對 TNCAP 制度的認同，亦代表 TNCAP 與國際作法接軌，持續邁向國際化，本次揭露四車型評等詳細內容可至 TNCAP 專屬網站參閱相關安全資訊。

一、 HYUNDAI CUSTIN 於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 74%、兒童保護 75%、行人保護 67%及安全輔助 69%，依據星級評等平衡標準規定，CUSTIN 車型整體星級評等為4顆星。

二、 HYUNDAI TUCSON L 於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 72%、兒童保護 55%、行人保護 52%及安全輔助 71%，依據星級評等平衡標準規定，TUCSON L 車型整體星級評等為3顆星。

YARIS CROSS 得到4顆星，納智捷n7 獲5顆星

三、 TOYOTA YARIS CROSS 於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 80%、兒童保護 71%、行人保護 82%及安全輔助66%，依據星級評等平衡標準規定，YARIS CROSS 車型整體星級評等為4顆星。

四、 LUXGEN n7 於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護90%、兒童保護 87%、行人保護 68%及安全輔助 86%，依據星級評等平衡標準規定，n7 車型整體星級評等為5顆星。

TNCAP 第一版制度自 112 年實施迄今，共完成 25 個車型評等結果公布(包含 5 個業者自費評等車型)，參考國際間 NCAP 作法頒發TNCAP 制度第一版獎項，鼓勵積極參與支持 TNCAP 的車輛業者，及安全性表現最佳的車型代表，說明如下：

一、 TNCAP 卓越參與獎：裕隆汽車製造股份有限公司

最佳旅行式車型獎：特斯拉 MODEL Y

二、 TNCAP 參與獎：台灣本田汽車股份有限公司、國瑞汽車股份有限公司

三、 TNCAP 最佳旅行式車型獎：TESLA MODEL Y

四、 TNCAP 最佳轎式車型獎：FORD FOCUS

TNCAP 執行機構說明，臺灣 TNCAP 是全球第 13 個新車安全評等組織，為臺灣在提升車輛安全領域奠定重要的里程碑，並與聯合國道路安全行動計畫目標一致持續精進完善 TNCAP，我們期望透過新車安全評等機制，提供消費者選購車輛時最值得信賴的客觀指標，並自明(115)年起將公布第二版評等結果，鼓勵車輛產業積極對應 TNCAP制度持續開發安全技術與配備，共同提升臺灣整體行車安全，達成降低道路事故之傷亡率。

(原始連結)





更多信傳媒報導

勤業眾信不動產：2026台灣房市正式進入「冷靜之始」 日本成海外布局首選

中國鋼鐵、汽車業內捲連美容業也捲 麗豐-KY靈活策略穩中求勝

台積電先進製程晶片搶手 外媒：傳2026年將為連續第四年漲價

