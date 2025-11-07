車輛已偏移又沒煞車！ 特斯拉駕駛疑未開自動駕駛釀禍

水泥車側邊鏡頭畫面顯示，白色特斯拉突然出現並從後方撞上水泥車，現場頓時揚起漫天灰塵。（圖／TVBS）

屏東6號下午這起特斯拉車禍，釀成1死7傷的事故，死者李姓男子當時，幾乎沒有煞車就撞上前方的水泥車，而且當時車子已經偏離車道，而經過了解，駕駛居然是第一次開電動車，而且開著租來的電動車，就一路由北到南，跑了三百多公里，到底是精神狀況不佳，還是不熟悉操作，有待調查。

水泥車側邊鏡頭畫面顯示，白色特斯拉突然出現並從後方撞上水泥車，現場頓時揚起漫天灰塵。路邊監視器更清楚記錄了事故發生經過：白色特斯拉已明顯偏離車道、壓到路邊線，卻仍以相同速度前進，最終導致這起悲劇。由於事故發生時車輛幾乎沒有煞車痕跡，意外原因引發各界議論。

事故發生時車輛幾乎沒有煞車痕跡，意外原因引發各界議論。（圖／TVBS）

李姓男子的家屬表示，李男從未駕駛過特斯拉，也沒有開過任何電動車的經驗。家屬懷疑可能是因為不熟悉電門操作所致。值得注意的是，李男首次駕駛電動車就選擇從新北直達墾丁，行駛超過300公里的長途旅程，這對駕駛的精神體力和車輛熟悉度都是嚴峻考驗。

租車業者韋家翔表示，電動車與燃油車最大的差別在於油門操作。一般而言，租用電動車時，業者除了檢查車輛內外狀況外，還會增加一道教學程序，特別說明自動駕駛功能以及與傳統車輛不同的油門收放邏輯。

這起事故是否因長時間疲勞駕駛未注意前方路況，或是不熟悉電門操作邏輯，將成為釐清車禍肇事責任的關鍵因素。（圖／TVBS）

特斯拉車輛具備跟車功能和車道維持系統，但從事故當時車輛未保持在車道中央的情況來看，駕駛似乎並未啟動自動駕駛功能。此外，特斯拉的電門設計是鬆開後會自動煞車，而李男撞車瞬間顯然連電門都沒有放開。因此，是否因長時間疲勞駕駛未注意前方路況，或是不熟悉電門操作邏輯，將成為釐清車禍肇事責任的關鍵因素。

